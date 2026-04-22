Federación y Chajarí se suman al Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos

Su incorporación al sistema provincial de datos turísticos se enmarca en la implementación territorial del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos. Es efecto de la firma de convenios entre el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y los municipios de Salto Grande.
Es efecto de la firma de convenios de colaboración recíproca entre el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y dichos municipios de la microrregión Salto Grande. Su incorporación al sistema provincial de datos turísticos se enmarca en la implementación territorial del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos (Oeter).
En este marco, el presidente del Emturer, Jorge Satto, visitó localidades de esta microrregión y suscribió acuerdos con el intendente de Federación, Ricardo Bravo, y de Chajarí, Marcelo Borghesan.
Los compromisos establecen un marco de trabajo conjunto para la recolección, sistematización y análisis de información turística, integrando los datos locales a la plataforma provincial. En este esquema, los municipios se comprometen a garantizar el suministro periódico de información y la coordinación metodológica, mientras que el Ente brindará asistencia técnica, capacitación y herramientas para el relevamiento.
Durante las actividades, que se desarrollaron en el complejo Termas de Federación y la Municipalidad de Chajarí, Satto puso el foco en el valor estratégico de contar con información sistematizada para la gestión turística. "La construcción del observatorio responde a una lógica basada en datos reales. Necesitamos saber quién nos visita, por qué nos elige y qué demanda, para poder orientar la inversión pública y privada", señaló.
En esa línea, remarcó el rol de los destinos en la generación de información y la necesidad de una mirada integral del sector. "El manejo de estadísticas es clave para la toma de decisiones, tanto de los gobiernos como de los prestadores. Poder articular los datos que se generan en cada localidad nos permite entender mejor la dinámica de la actividad y proyectar su desarrollo", afirmó.
Satto subrayó, además, que estas incorporaciones se enmarcan en una agenda progresiva de acuerdos con municipios de toda la provincia. En ese sentido, recordó que ya se firmaron convenios con destinos como Concordia y localidades de la microrregión Tierra de Palmares, como Colón, San José y Villa Elisa, mientras que el cronograma continuará con nuevas firmas en otras ciudades de la costa del Uruguay, el centro provincial y la costa del Paraná, con el objetivo de lograr un muestreo representativo de la realidad turística entrerriana.
Finalmente, el funcionario destacó el valor del turismo como actividad económica transversal y su impacto en las comunidades. "Es un vehículo que genera desarrollo, integra y mejora la calidad de vida. Por eso es fundamental contar con herramientas que nos permitan planificar con información precisa", concluyó.