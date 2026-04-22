Aportes de empleadas domésticas en mayo 2026: montos, trámite y vencimiento

Los aportes de empleadas domésticas en mayo 2026 presentan nuevos valores y requisitos. Cómo pagarlos, cuándo vencen y cómo verificar su correcta registración.
Los aportes de empleadas domésticas en mayo 2026 son una obligación mensual clave para todos los empleadores registrados en el régimen de casas particulares. Cumplir con estos pagos no solo garantiza la formalidad laboral, sino también derechos fundamentales como la cobertura de salud, los aportes jubilatorios y el acceso al seguro por riesgos del trabajo.
En este esquema, los empleadores deben abonar tres conceptos principales: aportes previsionales, obra social y la ART. El monto total varía según la cantidad de horas trabajadas por semana, siendo necesario alcanzar al menos 16 horas semanales para acceder a la cobertura completa de salud, aunque existen alternativas para completar aportes en caso de jornadas reducidas.
El calendario también es clave: los pagos se realizan a mes vencido y el plazo para cumplir sin recargos es hasta el día 10 de cada mes. Existen múltiples medios habilitados, como homebanking, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, cajeros automáticos o incluso pago con cheque, lo que facilita la regularidad en el cumplimiento.
Nuevos montos y actualización del sistema
En cuanto a los valores vigentes, los aportes empleadas domésticas mayo 2026 se mantienen según la actualización oficializada desde febrero por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para quienes trabajan 16 horas semanales o más, el monto total asciende a $37.884,95.
De ese total, $21.990,11 corresponden a la obra social, $1.821,88 al sistema previsional y $13.459,20 al seguro de riesgos del trabajo. Para jornadas de entre 12 y 16 horas, el aporte mensual es de $13.840,63, mientras que para menos de 12 horas se ubica en $8.812,75.
Estas cifras surgen de la resolución 5645/2025, que establece ajustes semestrales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El próximo incremento está previsto para julio de 2026, en línea con la evolución de la inflación.
Cómo realizar el trámite paso a paso
El pago de los aportes se realiza a través del portal oficial de casas particulares, utilizando clave fiscal nivel 2 o superior. Una vez dentro del sistema, el empleador puede visualizar los períodos pendientes y elegir la modalidad de pago.
Existen dos opciones principales: el pago manual mediante el Formulario 102, que se puede abonar en entidades habilitadas, o el pago electrónico a través de un VEP (Volante Electrónico de Pago), que permite operar online con redes como Link o Banelco.
Luego de completar el pago, es obligatorio emitir el recibo de sueldo correspondiente, donde se detallan salario, horas trabajadas y otros conceptos. Además, el sistema permite regularizar deudas automáticamente, calculando intereses en caso de períodos impagos.
Cómo controlar los aportes y por qué es clave
Para las trabajadoras, verificar los aportes es fundamental. El control se realiza ingresando al sistema con CUIL y clave fiscal, en la sección “Mis Aportes”, donde se puede consultar el estado de los pagos, la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios, publicó Iprofesional.
En caso de detectar aportes insuficientes, existe la posibilidad de completar el monto mediante pagos voluntarios o diferencias para acceder a la cobertura médica. Esto se realiza a través del Formulario 575/RT, tanto de manera presencial como electrónica.