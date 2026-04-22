Mariano Passadore: “La pasión por el básquet es innata”

REDACCIÓN ELONCE
Mariano Passadore repasó su trayectoria, su mirada sobre el liderazgo y aseguró que la pasión por el básquet es innata y lo impulsa cada día.
El entrenador paranaense Mariano Passadore volvió a dejar en claro que la pasión por el básquet es innata, al repasar su extensa trayectoria en el programa GPS, que se emite por Elonce. Con décadas dedicadas a la formación y conducción de equipos, su testimonio refleja una vida atravesada por el deporte.
“Empecé a dirigir a los 17 años en la escuelita de básquet en Hindú y ahí no paré. Es un recorrido bastante largo, en inferiores un poco menor porque ya de joven tuve la chance de dirigir en Primera División”, recordó, marcando el inicio de una carrera que lo llevó a convertirse en una referencia en Paraná.
A lo largo de los años, el entrenador sostuvo una intensidad constante, aunque reconoció el desgaste que implica la actividad. “La pasión la tengo, no sé cómo se mantiene. Es innato. En el 2024 decidí tomarme un descanso y me duró menos de un año. Me volvieron a llamar, pero lo que cansa es la vorágine, el cambio de horario de partidos, el no saber y no poder programar tu rutina y eso hace que te canse”, explicó.
El liderazgo y la vida diaria de un entrenador
Passadore describió cómo el básquet ocupa un lugar central en su vida cotidiana. “Me levanto todos los días pensando qué vamos a entrenar o qué corregir. Estoy en casa un fin de semana y miro básquet. Miro detalles de equipos de Europa, como España”, contó, evidenciando su compromiso permanente con la mejora.
Además, remarcó que el rol del entrenador va mucho más allá del juego. “Lo que más me gusta es todo. No es solamente el básquet, una cosa es liderar un grupo de gente. Pero el entrenador de básquet no solamente es entrenador de básquet en la semana, sino que es director técnico en un partido y afuera de la cancha lidera con el ejemplo, con conductas o educa cuando trabaja con chicos y grandes. Todo eso me motiva”, sostuvo.
En ese sentido, también mencionó referentes de otros ámbitos deportivos que influyen en su manera de conducir grupos. “Siempre me gusta Scaloni, me gusta como lidera y cómo se maneja hasta con la prensa, con los jugadores. Gallardo y Sergio Vigil. Hay un montón de referentes para aprender, no para imitar”, afirmó.
Competitividad y recuerdos imborrables
El entrenador también dejó en claro su visión sobre la competencia. “Creo que es innato el hecho de ganar. Nunca te cansas, siempre querés más. Si no tenés ese hambre de querer ganar el partido que viene, quedate en tu casa. Jugar por jugar no va en mí y no entiendo cuando te da lo mismo perder o ganar”, expresó con firmeza.
A su vez, subrayó la importancia de aprender en la derrota: “Tenés que aprender a perder, pero no te tiene que dar lo mismo. Tenés que ver cuál es el camino, el corregir y es parte del juego”.
En cuanto a su palmarés, Passadore destacó: “Gané entre 12 y 13 torneos. Son 12 locales y un Dos Orillas”. Sin embargo, más allá de la cantidad, hay dos títulos que ocupan un lugar especial en su memoria. “Hay dos que los tengo siempre grabado en la retina. Uno es el primero que fue cuando comencé, en el año 1991 con un equipo juvenil. Eran 11 juveniles más un mayor. Jugamos así y salimos campeones con Universitario”, recordó.
El segundo, según contó, tuvo tintes épicos. “El otro título que recuerdo porque fue con sabor a hazaña fue en 2010. Llevamos un equipo con menor fuste que Olimpia. Fuimos a la cancha de ellos, que no le habíamos ganado, fuimos perdiendo todo el partido y se lo ganamos en el final. En la revancha pasó algo similar, pero entramos al último cuarto perdiendo por 24 o 25 puntos. En diez minutos remontar esa diferencia es imposible. Lo hicimos, fuimos a suplementario y tuvimos la suerte de salir campeones”, relató.
De esta manera, Mariano Passadore reafirma que la pasión por el básquet es innata y que, pese al desgaste, sigue siendo el motor que impulsa su carrera dentro y fuera de la cancha.