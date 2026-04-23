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Haciendo Comunidad Actividades solidarias y de salud

Dictarán taller gratuito de RCP y organizan evento solidario con mascotas en Paraná

Las actividades se realizarán este fin de semana con propuestas abiertas a la comunidad y son organizadas por gimnasio Taián. Se trata de una capacitación en primeros auxilios y una jornada recreativa con fines solidarios por el Día del Animal, supo Elonce.

23 de Abril de 2026
Gimnasio Taián
Gimnasio Taián Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Las actividades se realizarán este fin de semana con propuestas abiertas a la comunidad y son organizadas por gimnasio Taián. Se trata de una capacitación en primeros auxilios y una jornada recreativa con fines solidarios por el Día del Animal, supo Elonce.

Un taller gratuito de RCP y un evento solidario con mascotas se realizarán este fin de semana en Paraná, con el objetivo de promover la salud, la capacitación en emergencias y la participación comunitaria.

 

Las actividades son organizadas por el gimnasio Taián, en el marco del mes de la salud y la actividad física, y estarán abiertas a toda la comunidad.

 

Según informó la organizadora, Andrea Sanfilippo, el viernes se desarrollará una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, mientras que el domingo tendrá lugar una jornada recreativa denominada “Animal Run”.

 

Capacitación para salvar vidas

 

El taller de RCP y primeros auxilios se dictará el viernes a las 19 en el gimnasio ubicado sobre Avenida de las Américas 2630, con acceso libre y gratuito.

 

La actividad estará a cargo del licenciado en enfermería Edgardo Olivo, quien brindará contenidos teóricos y prácticos con el uso de muñecos para la simulación de maniobras.

Dictarán taller gratuito de RCP y organizan evento solidario con mascotas en Paraná

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones, al señalar que permiten actuar ante situaciones de emergencia y pueden resultar determinantes para salvar vidas.

 

Jornada por el Día del Animal

 

En tanto, el domingo se llevará adelante la cuarta edición de la “Animal Run”, una propuesta pensada para compartir en familia junto a mascotas.

 

El evento se desarrollará en el camping del Thompson desde las 10 y consistirá en circuitos adaptados para distintas edades y condiciones físicas, tanto de personas como de animales.

 

La participación será gratuita, aunque se solicitará la donación de alimentos no perecederos para colaborar con un merendero "Padre Pío" que funciona en parroquia Santo Domingo Savio, y que asiste a unas 120 familias.

 

Participación y solidaridad

 

Durante la jornada recreativa, los organizadores entregarán números para sorteos, medallas y elementos para el cuidado de las mascotas, además de garantizar condiciones de higiene durante el recorrido.

 

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del municipio y de comercios vinculados al sector, que aportarán premios y colaboraciones.

 

Ambas propuestas buscan fortalecer la participación comunitaria, promover hábitos saludables y generar acciones solidarias en beneficio de distintos sectores de la ciudad.

Temas:

Gimnasio Taian taller de RCP y primeros auxilios evento solidario con mascotas
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