Bareiro explicó su celebración en el Monumental y habló del vestuario de Boca

El delantero Adam Bareiro habló luego del triunfo de Boca en el Superclásico y se refirió a una de las imágenes que dejó el partido en el estadio Monumental: el Topo Gigio que realizó tras el gol de Leandro Paredes. El gesto generó repercusión por el contexto del encuentro y por el reciente paso del atacante por River.

El futbolista paraguayo disputó 82 minutos en la victoria xeneize y fue uno de los protagonistas de una noche especial para el conjunto dirigido por el cuerpo técnico azul y oro.

En declaraciones a ESPN, Bareiro explicó que no se trató de una acción planificada, sino de una reacción espontánea en medio del festejo colectivo.

La explicación del Topo Gigio

“Me sumé al festejo de Lea, era un gol muy importante, era ponernos en ventaja”, sostuvo el atacante de Boca Juniors al explicar la celebración posterior al penal convertido por Leandro Paredes.

Bareiro además recordó que no fue la primera vez que realizó ese gesto desde su llegada al club. Según indicó, ya lo había hecho en su debut oficial con la camiseta azul y oro, durante un encuentro por Copa Argentina.

En esa ocasión, señaló que la dedicatoria estuvo dirigida a Juan Román Riquelme.

Festejo de Bareiro.

El origen del festejo del truco

El delantero también contó cómo surgió otra celebración que se volvió habitual en Boca en las últimas semanas: el festejo vinculado al truco, que comparte con compañeros del plantel.

Bareiro explicó que la idea nació durante una concentración previa al partido frente a Instituto, en una charla con Miguel Merentiel y Javier García.

Allí acordaron que, si alguno convertía, iban a celebrarlo de esa manera, algo que luego se repitió en distintos encuentros.

Buen presente en el club

Bareiro atraviesa un positivo inicio de ciclo en Boca, donde suma cinco goles en diez partidos oficiales.

El Superclásico tuvo además un condimento especial por su pasado en River Plate, etapa en la que no logró convertir.

Tras la victoria en el Monumental, el paraguayo destacó el momento que vive y dejó en claro que su objetivo inmediato es sostener el nivel y consolidarse dentro del equipo.