Úbeda destacó el presente de Boca tras ganar el Superclásico: “Había que ratificar el buen momento”

El entrenador valoró la evolución del equipo, elogió el liderazgo de Leandro Paredes y sostuvo que “el partido de Lanús marcó un quiebre para nosotros”. Además, remarcó que la jugada del final ante River “no fue penal”.
Tras la victoria en el Superclásico, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, aseguró en declaraciones radiales que el triunfo ante River sirvió para “ratificar el buen momento” del equipo y remarcó que el crecimiento futbolístico tuvo un punto de inflexión claro.
“La importancia del clásico pasado fue poder estar en la Copa Libertadores; y el de este, ratificar el buen momento que estamos teniendo”, expresó el DT, que además ubicó el encuentro ante Lanús como el inicio de la levantada: “En los inicios podemos poner la pretemporada, recuperar lesionados; pero sí el partido de Lanús marcó un quiebre para nosotros”.
Úbeda también se detuvo en el presente de Leandro Paredes, máxima figura del equipo, y lo llenó de elogios tanto por su nivel como por su conducta diaria dentro del plantel. “Paredes lo hace fácil. Valoro mucho más al ser humano que al jugador de fútbol y él es increíble, hace que todo fluya de una manera más íntima. Como líder ayuda muchísimo”, sostuvo.
En la misma línea, remarcó que el “5” se integró al grupo sin privilegios: “Paredes es un campeón del mundo y en el día a día es un jugador más, es uno más que nosotros”.
Sobre su propio proceso al frente del equipo, Úbeda admitió que su desembarco no se dio en el mejor contexto y comprendió las dudas iniciales de los hinchas. “Entiendo la valoración positiva o negativa que pueda llegar a tener el hincha. Mi llegada no fue como debería ser. Cuando las cosas no salen, pueden generar disgustos”, señaló.
Sin embargo, remarcó que siempre tuvo en claro el camino para revertir la situación: “Sabía que la única manera de revertirlo es ganando, apoyándonos en los pilares de Boca Predio, jugadores, dirigentes, y estar juntos para pelearla”.
Además, evocó de manera emotiva la figura de Miguel Russo, a quien definió como una presencia permanente en la vida cotidiana del plantel: “Cada día que entramos a Boca Predio me viene la imagen de Miguel entrando al vestuario, cambiándonos, ayudándolo. Él está permanentemente con nosotros”.
En cuanto a la competencia interna, el DT dejó en claro que nadie tiene el lugar asegurado y que el nivel del plantel obliga a sostener una exigencia constante. “En un plantel tan competitivo como tiene Boca, hay que demostrar en el día a día que se quiere jugar, estar adentro de los 11”, explicó.
También resaltó la dimensión que tiene el fútbol argentino y, en especial, el impacto que genera un partido de esta magnitud. “El fútbol argentino es único. Un clásico parece que hay un antes y un después. En otros países no se vive tanto, ni hay tanto efecto, ni repercusión el día después”, analizó.
“Por eso se busca a los jugadores argentinos por todo el mundo”, agregó el entrenador, que además ponderó la estructura del club: “No tengo la necesidad de andar hablando por demás de bien de alguien o no. Lo que es Boca Predio es increíble: tenés todo lo que necesitás para desarrollar la actividad”.
En esa misma línea, destacó el seguimiento que realiza el cuerpo técnico sobre los juveniles: “Normalmente nosotros nos quedamos a mirar los partidos de Reserva, para saber escuchar y hablar con todos los entrenadores de las divisiones inferiores”.
De cara a lo que viene, Úbeda confirmó que Paredes llegará en condiciones físicas al próximo compromiso y abrió la puerta a una rotación, aunque aclaró que no hay diferencias jerárquicas dentro del grupo. “Paredes está bien de su sobrecarga, va a estar en condiciones de jugar. Seguramente hagamos algo de rotación, pero que quede claro que en el plantel no hay suplentes”, afirmó.
A su vez, llevó tranquilidad sobre la recuperación de Edinson Cavani, aunque evitó fijar plazos concretos. “No tengo un día exacto para decir cuándo lo voy a tener a Cavani, pero sí se está empezando a meter en diferentes trabajos”, indicó.
Por último, rechazó las comparaciones con Lionel Scaloni y dejó su mirada sobre la polémica del cierre del Superclásico: “Nunca me la creí cuando me comparaban con Scaloni”, dijo, antes de sentenciar sobre la acción revisada por el VAR: “No fue penal. Es una jugada de pura interpretación del VAR, del referí”.