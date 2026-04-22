Paraná se suma a la Marcha Mundial de la Marihuana

Se realizará en Paraná el festival “Sembrando Libertades” en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana. Tendrá lugar este 2 de mayo y previamente habrá una movilización.
La ciudad de Paraná será sede este sábado 2 de mayo de una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, que incluirá movilización y el festival cultural Sembrando Libertades en el Monumento a Urquiza. La jornada "combinará reclamo político, música en vivo, feria, espacios de cuidado y un Punto de Acceso a la Salud con consultas gratuitas en medicina cannábica, salud mental y medicina veterinaria".
La concentración comenzará a las 15 en Plaza Mansilla, desde donde partirá la movilización hacia el Monumento a Urquiza. A las 16:20 dará inicio el festival Sembrando Libertades que contará con una programación diversa, integrada por bandas y artistas de distintos géneros que van desde el electro pop, ska y reggae hasta performances en vivo, pole dance y DJ sets. También habrá un concurso de disfraces cannábicos con jurados y quién tenga el mejor disfraz será premiado durante el evento.
Entre las principales novedades de esta edición de la marcha, que data desde 2013 en Paraná, se encuentra la incorporación del Punto de Acceso a la Salud, un dispositivo interdisciplinario desde el cual se brindarán consultas gratuitas a la comunidad. El espacio contará con un dispositivo clínico con médicos formados en endocannabinología, un dispositivo de salud mental integrado por un psiquiatra y una psicóloga, y un dispositivo de salud animal con atención veterinaria especializada.
La jornada incluirá una feria de emprendimientos y stands de organizaciones, un dispositivo de reducción de daños, inscripciones a Reprocann, un espacio de infancias, y la venta de remeras para financiar la organización de la marcha. Ya se encuentra habilitado el formulario con los diseños disponibles para quienes deseen reservar la suya, que podrá retirarse el día de la marcha.
Entre quienes impulsan la movilización se encuentran asociaciones como Efecto Séquito Asociación Civil, Un Viaje Astral, Cultivando Costa a Costa, SEMA Club Asociación Civil, la asamblea organizadora de la Marcha del Orgullo, la Multisectorial en Defensa de los Humedales, el Partido Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
La Marcha Mundial de la Marihuana se realiza desde 1999 de forma simultánea en ciudades de todo el mundo y busca promover políticas de cannabis alineadas con la evidencia científica, la salud pública, los derechos humanos y la reducción de daños.
"En Entre Ríos, la movilización se enmarca en un contexto de persistente criminalización hacia personas usuarias y cultivadoras, con allanamientos, detenciones y causas penales a raíz de la implementación de la Ley de Narcomenudeo, que continúan afectando a quienes se vinculan con la planta de cannabis, incluso en contextos de uso medicinal o cultivo personal", indicaron desde la organización.
Entre las principales consignas de la jornada se encuentran:
- Modificación de la ley de drogas 23.737
- Reglamentación de la Ley Provincial de Accesibilidad al Cannabis Medicinal 10.894
- Derogación de la Ley provincial de Narcomenudeo
- Libertad a las personas presas por marihuana
- Regulación integral de todos los usos de la planta
- Defensa del agua y la tierra
- Defensa de la ley de salud mental
- Fin de la violencia institucional y la persecución penal a personas marrones y racializadas.
- Despenalización de la tenencia de drogas para uso personal