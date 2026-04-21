Uriel Lejtman: de su regreso a Paraná al nuevo desafío en Quique

REDACCIÓN ELONCE
Uriel Lejtman regresó a Paraná tras su experiencia en Uruguay y se sumó a Quique para afrontar el tramo final del Torneo Federal.
Uriel Lejtman volvió a ser protagonista en el básquet de Paraná tras su paso por Uruguay, donde sumó experiencia en el club Pelotaris de Paysandú. Ahora, el jugador se reincorporó a Quique con el objetivo de afrontar el tramo decisivo del torneo Federal y también aportar en la competencia local. Su regreso genera expectativas en un equipo que busca posicionarse de cara a los playoffs.
En diálogo con El Once Deportivo, el propio Uriel Lejtman destacó sus sensaciones tras este retorno: “Fue una temporada movida y ahora estoy contento de poder incorporarme a Quique para el tramo final del Federal y también estamos para dar una mano en el torneo local”. Sus palabras reflejan entusiasmo y compromiso con este nuevo desafío en su carrera.
El jugador también valoró el recibimiento dentro del plantel, algo clave para su rápida adaptación: “Me han recibido de gran manera los entrenadores y mis compañeros también. Por suerte los conocía y tenía buena relación con algunos de los chicos y me fueron simplificando todo para que me pueda incorporar de la mejor manera”.
Adaptación y rol dentro del equipo
En cuanto a su integración táctica, Uriel Lejtman explicó cuál es la idea de juego que busca desarrollar dentro del equipo. “La idea es jugar lo más simple posible y por concepto, usar las ventajas que tenemos. Si bien tenemos sistemas, creo que la idea es ir conociendo la fortaleza de cada uno y jugar a través de las ventajas, que creo que vamos a tener muchas”, señaló.
Además, remarcó que se encuentra en pleno proceso de adaptación a las indicaciones del cuerpo técnico: “He podido ir entendiendo lo que me piden los entrenadores y hasta ahora me siento bastante bien”. Esta rápida lectura del juego colectivo aparece como una de sus principales fortalezas.
Su primer partido tras el regreso fue ante Ciclista, donde dejó una buena impresión tanto en lo físico como en lo deportivo. “Me sorprendió que me sentí bastante bien de aire porque hace unas semanitas que no jugaba, pero siempre seguí entrenando sin parar”, comentó.
Un torneo competitivo y objetivos claros
Uriel Lejtman también analizó el desarrollo del torneo, destacando la paridad entre los equipos. “Pude correr bien la cancha, pude jugar con la intensidad que quiero, se me fue abriendo el aro y pude ayudar a cerrar un partido que tuvo un cierre bastante parejo y pudimos estar sólidos en los últimos minutos y sacar un partido chivo, donde ninguno hizo más de 60 puntos”, explicó sobre el encuentro.
En cuanto a los objetivos, fue claro: “Es la idea sumar victorias de local para quedar bien posicionados para los Playoffs. Está muy lindo el torneo este año, todos los equipos han hecho esfuerzo y han traído muy buenos jugadores en todos los planteles”.
De cara al próximo compromiso frente a Recreativo Bochas Club, anticipó un duelo exigente: “Se va poniendo bastante interesante, me toca ingresar en la segunda vuelta que tiene otros condimentos porque tiene los segundos cruces donde los equipos ya se conocen un poco”.
Experiencia internacional y crecimiento profesional
Sobre su paso por Uruguay, Uriel Lejtman brindó detalles de cómo se dio su llegada a Pelotaris de Paysandú: “Los dirigentes se contactaron conmigo y se ve que al estar pegado a Entre Ríos siguen mucho el torneo de acá”. Allí compartió competencia con otros jugadores argentinos y entrerrianos.
También destacó las exigencias que implica desempeñarse como extranjero: “Hay otras responsabilidades como extranjero de tener que aportar una jerarquía y producir cada noche resultados”. En esa línea, agregó: “Tenes más responsabilidades que recaen en vos”.
Durante su estadía, que se extendió entre enero y febrero, valoró tanto lo deportivo como lo humano. “Tienen un aire muy parecido al entrerriano”, dijo sobre los habitantes de Paysandú, y aseguró que fue “una experiencia muy grata” en una ciudad que calificó como “muy linda”.
Expectativas para lo que viene
Con este regreso, Uriel Lejtman busca consolidarse nuevamente en el básquet local y aportar su experiencia internacional a un equipo que aspira a ser protagonista. Su incorporación llega en un momento clave del torneo, donde cada partido resulta determinante.
El desafío será sostener el nivel mostrado en sus primeras presentaciones y adaptarse rápidamente a la dinámica del equipo para potenciar su rendimiento colectivo.
Con entusiasmo, compromiso y rodaje competitivo, Uriel Lejtman encara esta nueva etapa con la mirada puesta en los objetivos grupales y el deseo de seguir creciendo dentro del deporte.