Paraná se presentó como destino de turismo de reuniones en Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
“Paraná tiene mucho para mostrar”, aseguró la intendenta Rosario Romero en diálogo con Elonce en el encuentro realizado en la ciudad de Buenos Aires.
El turismo de reuniones se consolida como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo económico de Paraná, que este martes se presentó en la ciudad de Buenos Aires con una propuesta integral orientada a captar congresos, convenciones y eventos de alcance nacional e internacional. La iniciativa busca posicionar a la capital entrerriana como un destino competitivo dentro de este segmento en crecimiento.
La intendenta Rosario Romero dialogó y manifestó: “Hoy tenemos este evento que organiza por el buró de Paraná, el Empatur, por la Municipalidad de Paraná vinculado a fomentar el turismo de reuniones y convenciones en la ciudad de Paraná. En ese sentido, tenemos para mostrar hacia adelante que también exhibimos todo lo que se ha logrado durante todos estos años. Hemos logrado una política sostenida en la que el Centro Provincial de Convenciones (CPC) es el motor de convocatoria, pero también tenemos hoteleros, gastronómicos y gente que emprende en todos los ámbitos y está vinculada al sector turístico. En este turismo especial de convenciones y reuniones, Paraná tiene mucho para mostrar. No solamente que hacemos las cosas bien, sino que tenemos el propósito de hacer cada vez mejor”.
En esa línea, la presentación puso en valor la articulación entre el sector público y privado, destacando el crecimiento sostenido de la ciudad en materia turística y su capacidad para albergar eventos de distinta magnitud.
Una estrategia para potenciar el turismo de reuniones
El subsecretario de Turismo municipal, Agustín Clavenzani, precisó: “Es trasladar el discurso y convertirlo en acciones porque el sector público de Paraná está activo en el marco de un plan específico, que es el plan operativo de marketing turístico de la ciudad de Paraná, donde la política de captación de eventos es un capítulo específico de este plan”.
El funcionario remarcó además el impacto económico del sector al señalar: “Muchas veces, hablamos que el turismo no está vinculado solo al ocio y al esparcimiento. Es mucho más que eso y hay personas que asisten a nuestra ciudad, motivados a participar de un Congreso, de una Convención, de un Foro, de un Seminario o un evento deportivo nacional".
Luego, amplió: "En el marco de un Congreso, pueden ser tres jornadas de cuatro horas cada una y el resto de la jornada del resto del día el turista disfruta del shopping, del comercio, de los paseos, del arte y la cultura. Eso es dinamismo, es trabajo y es mostrar lo mejor de lo nuestro. Por eso lo público y lo privado vinimos a contarles en Buenos Aires, específicamente a OPC, cuál es la propuesta integral de Paraná en el segmento de turismo de reuniones”.
Ventajas competitivas y posicionamiento
Clavenzani también puso el foco en la accesibilidad y competitividad del destino: “En Paraná se pueden hacer eventos de mucha calidad y estamos seguros que al no ser un destino aerodependiente, seguramente se va a poder hacer a menor costo. Les queremos contar y queremos graficarles a los organizadores de congresos y convenciones que estamos a cinco horas del Obelisco, a cinco horas del centro de Córdoba y a dos horas de Rosario”.
En ese sentido, la ubicación geográfica aparece como una de las principales fortalezas para atraer organizadores de eventos, sumada a la infraestructura disponible y la calidad de los servicios turísticos.
La posibilidad de combinar actividades académicas o profesionales con experiencias culturales y recreativas posiciona a Paraná como un destino integral dentro del mapa nacional.
Reconocimiento del sector y proyección
Por su parte, Fernando Gorbarán, vicepresidente de la Asociación de Congresos y Exposiciones de Argentina, expuso: “Paraná siempre ha sido un destino pujante, que siempre ha estado trabajando de manera coordinada con nuestra asociación a nivel nacional y hoy que estén en la ciudad de Buenos Aires presentando la oferta que la ciudad tiene es súper interesante y movilizador. Tienen todo”.