“Exigimos el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario”, afirmaron desde la UTN

El reclamo por el presupuesto universitario vuelve a tomar fuerza en el ámbito académico, con docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que anunciaron medidas de fuerza y exigieron el cumplimiento de la normativa vigente. La protesta se enmarca en un conflicto que, según advierten, lleva más de dos años sin resolverse.

Graciela Vera, presidenta de FAGDUT Seccional Paraná, señaló: “Este jueves 23 de abril el gremio de docentes tecnológicos y de los no docentes. Nos vamos a adherir a un paro nacional de 24 horas. Es un conflicto que venimos arrastrando desde hace dos años y que, en particular, en este momento, lo que pedimos y exigimos es el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario”.

En ese sentido, la dirigente remarcó que la situación se ha complejizado por decisiones adoptadas desde el ámbito nacional. “El Poder Ejecutivo ha apelado a distintas instancias judiciales las cuales han sido válidas porque están dentro de lo que es un proceso judicial, pero nos perjudica enormemente a todos los docentes universitarios”, amplió.

Foto: Elonce.

Paro nacional y conflicto sostenido

El paro previsto para este jueves se inscribe dentro de un plan de lucha más amplio que involucra a docentes y no docentes de universidades tecnológicas de todo el país. La medida busca visibilizar la falta de actualización presupuestaria y la ausencia de convocatorias a paritarias.

Desde el gremio advierten que la situación impacta de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores, que vienen registrando una pérdida sostenida frente a la inflación. La falta de acuerdos salariales desde 2024 es uno de los principales puntos de conflicto.

Además, sostienen que el incumplimiento de la ley de presupuesto universitario no solo afecta a los trabajadores, sino también al funcionamiento general de las instituciones académicas.

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Impacto en salarios y obra social

Por su parte, Alejandro Cabral, secretario de actas de FAGDUT Paraná, profundizó sobre las consecuencias del conflicto: “Además del salario docente, que se ve afectado y que creo que ya es de público conocimiento del incumplimiento de una ley, no solo del llamado a paritarias -que no se viene haciendo desde 2024- esto afecta algo más, que es nuestra obra social. El desfinanciamiento de la obra social se da a partir de los aportes que recibe, son en base a un proporcionando de nuestro salario. Hace poco empezaron a haber recortes en la obra social y eso afecta ya no solo directamente a nosotros, sino toda nuestra familia y eso es muy grave”.

Según explicó, la caída en los ingresos impacta directamente en el financiamiento del sistema de salud del sector, generando recortes en prestaciones y afectando a miles de afiliados.

La preocupación crece dentro del ámbito universitario, donde advierten que el deterioro de las condiciones laborales podría profundizarse si no hay respuestas en el corto plazo.

Foto: Elonce.

Escala salarial y pérdida de poder adquisitivo

En relación con los ingresos actuales, Vera brindó detalles concretos sobre la situación salarial: “Acá tengo la escala salarial con la cual hemos cobrado nuestro sueldo correspondiente al mes de abril 2026. Un docente que tiene una dedicación simple, como ayudante de primera, tiene un sueldo en bruto de 221.392 pesos y un docente titular, con una dedicación simple, posee un sueldo de $395.570”.

Estos valores reflejan, según indicaron, el atraso en la actualización de haberes frente al contexto inflacionario, lo que profundiza el malestar dentro del sector docente.