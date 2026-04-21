La ciudad como destino de turismo de reuniones: “Vas un finde a Paraná y te sentís a salvo”, afirmó Dayub

Paraná se presentó este martes como destino de turismo de reuniones en Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el actor Mauricio Dayub y el acordeonista Enzo Demartini, ambos oriundos de la capital entrerriana, compartieron en exclusivo para Elonce reflexiones sobre la identidad de la ciudad, su valor humano y su proyección cultural. La jornada reunió a referentes del turismo, la cultura y el ámbito institucional con el objetivo de posicionar a Paraná como sede de eventos y congresos.

La propuesta buscó reforzar la idea de que el desarrollo del turismo de reuniones no solo depende de la infraestructura, sino también del capital simbólico y humano que distingue a cada destino.

Mauricio Dayub: identidad, memoria y pertenencia

Dayub, reconocido artista a nivel nacional, profundizó en su vínculo con Paraná y en cómo la ciudad sigue siendo parte central de su identidad personal y artística.

“Siento que me vine a vivir a Buenos Aires, pero no me fui de Paraná. No es ningún mérito. Es así de sencillo para mí”, afirmó a Elonce.

También se refirió a su obra y a su conexión permanente con su ciudad natal: “Estoy viajando mucho. Me encantaría hacer otra fecha de El Equilibrista en Paraná, pero tendría que saber si de verdad los espectadores van a estar”, señaló.

En otro pasaje, Dayub destacó el valor emocional de los regresos a su lugar de origen: “Vuelvo a los lugares y a las personas de la infancia que me permiten recuperar algo que tengo adentro y con lo que no convivo a diario”.

La esencia de Paraná según Dayub

El actor también dejó una reflexión profunda sobre la identidad de la ciudad y su diferencia frente a los grandes centros urbanos. “A la gente le sugiero que vaya a una ciudad como Paraná para que se encuentre lo que se está perdiendo, la esencia. Hay un valor que no sé si lo advierten quienes la viven. Es una ciudad que te ordena, que no caretea. Paraná tiene recurso humano, sensibilidad, vínculo, mirada a los ojos, escucha, todas las cosas que el mundo está perdiendo”, indicó.

Además, destacó el valor del entorno natural y el impacto emocional que genera: “Vivir cerca de la naturaleza tiene un valor enorme. Las noticias del mundo son tremendas. Te vas un finde a Paraná y te sentís a salvo”.

Enzo Demartini: música e identidad paranaense

Por su parte, el acordeonista Demartini destacó el valor de la cultura local y su rol como embajador artístico de la ciudad. “Es una alegría estar acá en la cuna del tango mostrando la música nuestra, que también tiene su sabor. Siempre con el acordeón presente”, indicó.

El joven músico también resaltó el vínculo con otros artistas locales y la continuidad de una identidad compartida: “Me encuentro con Mauricio y es como dos generaciones que se cruzan, pero siempre con Paraná como punto de encuentro”.

Embajadores culturales de la ciudad

Tanto Dayub como Demartini fueron señalados como referentes y embajadores de la identidad paranaense, cada uno desde su disciplina. Sus testimonios reforzaron la idea de que la ciudad trasciende su escala geográfica y se proyecta a partir de su cultura, su gente y su forma de vida.

Paraná se presenta como destino de turismo de reuniones en Buenos Aires

En ese sentido, la iniciativa de promoción busca integrar estas voces al posicionamiento estratégico del Paraná, sumando cultura, identidad y experiencia humana a la propuesta turística.

Una ciudad que se redefine desde su esencia

Las reflexiones compartidas durante el encuentro coinciden en un punto central: Paraná como una ciudad que conserva vínculos cercanos, identidad fuerte y una relación directa con la naturaleza y la vida cotidiana.

En un contexto global marcado por la velocidad y la hiperconectividad, ambos referentes destacaron a la capital entrerriana como un espacio de pausa, pertenencia y reencuentro con lo esencial.