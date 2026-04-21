Prevén ingreso de aire polar y probabilidad de lluvias en Entre Ríos y otras provincias

El ingreso de aire polar comenzará a sentirse en los próximos días en gran parte de Argentina, luego de un período dominado por lluvias intensas y condiciones de elevada humedad en el este del país. Este cambio abrupto responde a una dinámica típica del otoño, donde masas de aire cálido y húmedo son reemplazadas rápidamente por aire frío de origen polar, generando un fuerte contraste térmico.

Desde hoy y hasta el viernes, el predominio de vientos del norte favorecerá la acumulación de humedad sobre el Litoral y zonas cercanas. Esta situación dará lugar a precipitaciones de variada intensidad, con eventos localmente fuertes que podrían concentrarse en cortos períodos de tiempo, elevando el riesgo de anegamientos temporarios.

El fenómeno estará impulsado por la interacción entre aire cálido proveniente del norte y el avance progresivo de un sistema frontal frío desde el sur. Esta combinación no solo intensificará las lluvias, sino que también acentuará las diferencias térmicas entre distintas regiones del país.

Lluvias intensas y contraste térmico marcado

El viernes será la jornada más representativa de este escenario, con lluvias que podrían dejar acumulados de entre 60 y 100 milímetros en sectores del sur de Corrientes, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. Incluso, no se descartan registros superiores en áreas puntuales, especialmente donde se desarrollen tormentas más intensas.

En paralelo, se observará un marcado contraste térmico: mientras el norte argentino experimentará temperaturas elevadas de entre 28 °C y 36 °C, la región central tendrá máximas más moderadas, entre 20 °C y 24 °C. En la Patagonia, en tanto, los valores se mantendrán considerablemente más bajos, entre 12 °C y 16 °C.

Este gradiente térmico contribuirá a reforzar la inestabilidad atmosférica, generando condiciones propicias para lluvias intensas y ráfagas de viento en el este del país. El escenario también se extenderá hacia Uruguay y el sur de Brasil, donde se prevén condiciones similares.

Transición hacia el ingreso de aire frío

El sábado se presentará como una jornada de transición, con una mejora temporaria en las condiciones meteorológicas. El sistema frontal avanzará hacia el noreste, dejando un ambiente más estable y seco en gran parte del territorio argentino.

Sin embargo, esta calma será breve. Hacia el domingo, el frente frío volverá a activar condiciones de inestabilidad sobre el este del país. Se esperan nuevas precipitaciones, aunque de menor intensidad general, con acumulados que oscilarán entre 10 y 40 milímetros.

Foto: Meteored.

Lo más significativo de esta etapa no será la lluvia, sino el descenso térmico asociado. Las temperaturas máximas caerán de forma notable, ubicándose entre 16 °C y 20 °C en la región central, evidenciando el avance del aire frío post-frontal, comunicó Leonardo de Benedictis, de Meteored.

Heladas en el centro tras el ingreso de aire polar

El lunes se consolidará plenamente el ingreso de aire polar, con condiciones de estabilidad atmosférica y cielos mayormente despejados en gran parte del país. Este escenario favorecerá un enfriamiento pronunciado durante la madrugada.

Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada: en la Patagonia se registrarán valores bajo cero, mientras que en el centro del país oscilarán entre 2 °C y 6 °C. En zonas rurales, serranas y bajos, los registros podrían acercarse o incluso descender por debajo de los 0 °C.