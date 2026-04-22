Alumnos del Espacio de Primera Infancia Puente de Colores llevó a cabo actividades de concientización y compromiso con el cuidado del ambiente. Participaron los jardineritos y sus familias.
El Municipio realizó una jornada por el Día Mundial de la Tierra con jardineritos. Alumnos del Espacio de Primera Infancia Puente de Colores llevó a cabo actividades de concientización y compromiso con el cuidado del ambiente. Participaron los jardineritos y sus familias.
En el marco del Día Mundial de la Tierra, la Municipalidad de Paraná llevó a cabo una jornada de plantación de árboles y actividades de concientización sobre el cuidado del medio ambiente denominada "Plantamos hoy para cuidar mañana". Participaron alumnos del EPI Puentes de Colores junto a docentes y familiares.
La propuesta se desarrolló articuladamente entre distintas áreas (Subsecretaría de Planificación, Subsecretaría de Ambiente) en el marco del Plan de Arbolado y Jardines Verticales que impulsa el municipio. Los espacios de educación, ya sea en establecimientos educativos desde la primera infancia o en centros comunitarios, busca fortalecer valores de responsabilidad ambiental.
Durante la mañana, los más chicos realizaron juegos pedagógicos de encastre, pescamagic y otros relacionados a la importancia del reciclado. Además, hubo talleres de huerta donde realizaron mini germinadores, expusieron trabajos realizados en sus hogares con sus familias sobre el cuidado de nuestra tierra y, además, se plantaron 9 especies arbóreas en el predio del establecimiento.