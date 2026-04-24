Conflicto por choferes del transporte urbano: este viernes habrá una audiencia

Este viernes se realizará una audiencia entre la empresa San José y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el conflicto por la reincorporación de choferes tras el cambio de concesión del servicio urbano en la ciudad de Paraná. La instancia de mediación se realizará en la Secretaría de Trabajo con el objetivo de acercar posiciones entre las partes.

En paralelo, este jueves se conoció que la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná (Sala II) resolvió rechazar un planteo de la empresa, pero confirmó que la medida cautelar que obligaba a reincorporar a los trabajadores no se encuentra vigente. El fallo fue firmado por los jueces Leopoldo Federik, Alejandra Abud y Emilio Matorras.

Diferencias entre la Justicia provincial y nacional

El conflicto judicial mostró posiciones contrapuestas entre distintos fueros. Por un lado, la UTA cuenta con resoluciones de la Justicia nacional que avalaron la vigencia de la cautelar. Por otro, la empresa posee decisiones de la Justicia provincial que sostienen que esa medida se encuentra suspendida.

En este contexto, San José había solicitado que se deje constancia formal de que la cautelar dictada en noviembre de 2025 no tiene efectos actuales. Sin embargo, el tribunal entrerriano consideró improcedente el planteo al señalar que existe un conflicto de competencia aún sin resolver.

La controversia fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá determinar qué jurisdicción tiene competencia para intervenir en el caso. Hasta tanto se defina esa cuestión, el tribunal provincial sostuvo que no corresponde avanzar con decisiones de fondo.

Críticas y escenario de parálisis judicial

Uno de los aspectos destacados de la resolución fue la crítica de la Cámara de Paraná hacia la Cámara Nacional del Trabajo. Los jueces entrerrianos cuestionaron la intervención del fuero nacional en un expediente que ya se encuentra bajo análisis del máximo tribunal del país.

Según indicaron, considerar la cautelar como un trámite separado implicaría una intromisión indebida en una causa que está siendo evaluada por la Corte Suprema.

Si bien el fallo no resolvió el fondo del conflicto, sí tuvo efectos concretos. Para la empresa San José, la decisión mantuvo un escenario favorable en lo inmediato, ya que no está obligada a reincorporar a los choferes. En cambio, para la UTA, la resolución resultó adversa en el corto plazo.

Origen del conflicto

La disputa, indica Ahora, se originó tras el cambio de concesión del transporte urbano en Paraná, cuando la empresa San José asumió la prestación del servicio sin incorporar a un grupo de trabajadores de la anterior concesionaria.

A partir de ese hecho, el gremio inició acciones judiciales y obtuvo una medida cautelar que obligaba a la empresa a tomar a los choferes, aunque su aplicación quedó en suspenso por el conflicto de competencias entre fueros.

Actualmente, tanto la Justicia provincial como la nacional se consideran competentes, lo que derivó en una situación de parálisis judicial a la espera de la definición de la Corte Suprema.