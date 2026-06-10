Rodrigo De Paul: “Vamos a dejar todo para volver a darle una alegría a la gente”

Rodrigo De Paul dejó en claro que la Selección argentina ya tiene la mirada puesta exclusivamente en el Mundial 2026. Tras la victoria por 3 a 0 sobre Islandia en el último amistoso preparatorio antes del debut, el mediocampista habló sobre las expectativas del plantel y remarcó que el objetivo es volver a competir por el título más importante del fútbol mundial.

El volante, una de las piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni, aseguró que el equipo dejó atrás los logros recientes y que ahora deberá demostrar nuevamente su nivel dentro del campo de juego.

"Ya pasó todo lo otro, ahora nos van a juzgar por lo que hagamos en esta Copa del Mundo. Queremos competir, llegar el primer día e irnos el último", afirmó De Paul al finalizar el encuentro disputado en Estados Unidos.

Rodrigo de Paul. Foto: AFA.

Un plantel que mantiene la ambición

Más allá de los éxitos conseguidos durante los últimos años, el mediocampista destacó que la exigencia interna sigue siendo una de las principales fortalezas del grupo. "En los entrenamientos estamos muy bien. Competimos un montón internamente", sostuvo, al referirse al nivel que muestran los futbolistas durante la preparación para la máxima cita del fútbol internacional.

De Paul también destacó el vínculo histórico entre la Selección y los hinchas argentinos, quienes vuelven a depositar grandes expectativas en el equipo campeón del mundo.

Valentín Barco, autor del primer gol. Foto: AFA.

"Argentina siempre es candidata, siempre la gente se ilusiona. Cuando yo era chico la ilusión siempre era que nos fuera muy bien", expresó.

La ilusión de volver a emocionar al país

El jugador del seleccionado nacional reconoció que el plantel atraviesa un momento de gran entusiasmo antes del debut mundialista. "Estamos muy ilusionados", señaló de manera contundente, reflejando el estado de ánimo que reina dentro del grupo conducido por Lionel Scaloni.

Además, dejó un mensaje dirigido a los hinchas y prometió máxima entrega durante la competencia. "Vamos a dejar todo lo que tenemos y más para volver a darle una alegría a la gente", aseguró.

Las palabras del mediocampista evocaron inevitablemente los festejos multitudinarios que acompañaron la conquista del Mundial de Qatar 2022, una imagen que permanece grabada en la memoria colectiva de los argentinos.

El recuerdo del Obelisco

En ese sentido, De Paul admitió que uno de sus deseos es volver a vivir una celebración similar junto al pueblo argentino. "Me gustaría ver otra vez a todos los argentinos unidos en el Obelisco como aquella vez. Lo vamos a volver a intentar", manifestó.

La referencia remite a las históricas jornadas de festejos que se registraron tras la obtención de la tercera estrella y que reunieron a millones de personas en distintos puntos del país.

Giovani Lo Celso, titular frente a Islandia. Foto: AFA.

Con el Mundial a punto de comenzar, la ilusión de repetir aquella historia vuelve a instalarse entre los jugadores y los hinchas.

José López y el sueño mundialista

Otro de los futbolistas que dialogó con la prensa fue José López, delantero de Palmeiras y una de las alternativas ofensivas detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El atacante reconoció la emoción que significa integrar el plantel argentino que disputará la Copa del Mundo.

"Cada cosa que vivimos acá es un sueño", expresó, reflejando la magnitud de la experiencia que atraviesa junto al seleccionado nacional.

López también destacó el respaldo constante de los simpatizantes argentinos. "El apoyo de la gente es sensacional", afirmó.

José Manuel López. Foto: AFA.

Un lugar ganado en la lista

El delantero recordó además el momento en que recibió la noticia de su convocatoria para el Mundial.

"Cuando me enteré que estaba en la lista fue una sensación única", confesó.

Respecto de su función dentro del equipo, explicó que buscará adaptarse a las necesidades tácticas que demande el cuerpo técnico encabezado por Scaloni.

"Tengo que hacer lo que vengo haciendo en Palmeiras, no tan de 9 de área sino que me tire un poco atrás", detalló.