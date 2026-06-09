Con gol de Messi incluido, Argentina goleó 3-0 a Islandia en su último amistoso

El capitán de Argentina marcó un gol de penal y sumados a los de Valentín Barco y Thiago Almada, sellaron un sólido triunfo 3-0. El próximo martes frente a Argelia se vendrá el debut en el Mundial 2026.
Argentina superó sin mayores inconvenientes 3-0 a Islandia en el último amistoso previo al Mundial. El partido se jugó en la noche del martes en el Jordan-Hare Stadium, en el estado de Alabama (Estados Unidos).
Lionel Messi retornó a la actividad tras su lesión y le alcanzó para meter un gol de penal. En el primer tiempo, Valentín Barco había conseguido el primer gol y Thiago Almada selló la paliza.
El próximo martes frente a Argelia llegará la primera prueba de fuego en el Mundial 2026.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
86 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!
Thiago Almada aprovechó una sociedad entre Lionel Messi y Rodrigo De Paul para mandar un pase del Motorcito a la red.
82 minutos: se tachan los segundos para la victoria de Argentina
La Celeste y Blanca controla el duelo sin mayores sobresaltos.
70 MINUTOS: ¡GOL DE MESSI!
Tras un gran pase, le cometieron penal al Toro. En la ejecución desde los doce pasos, Messi la clavó arriba en el ángulo.
¡GOL, CAPITÁN! 🇦🇷⚽🔥 A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
69 MINUTOS: ¡ENTRÓ MESSI!
La Pulga tomó el lugar de Giuliano Simeone, mientras que Gonzalo Montiel entró por Agustín Giay.
66 MINUTOS: ¡OTRO PALO SALVÓ A ISLANDIA!
Gran pase de Mac Allister a espaldas de la defensa dejó mano a mano a Lautaro Martínez, que definió en el segundo palo y marró su chance.
61 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A MAC ALLISTER!
El volante de Liverpool recibió un pase aéreo de Lautaro Martínez y resolvió de primera con una ejecución rechazada por el caño izquierdo.
60 minutos: respondió Islandia
Hakon Arnar Haraldsson se combinó con Orri Óskarsson y sacudió un zurdazo que salió cerca del palo izquierdo de Rulli.
58 minutos: doble cambio en Argentina
Nicolás González por Nicolás Otamendi y Thiago Almada por Nico Paz.
56 minutos: Lautaro Martínez no pudo empujar la pelota a la red
El Toro no alcanzó a desviar un potente pase de Nico Paz en el área.
52 minutos: Argentina aceleró y estuvo cerca del segundo gol
Giuliano Simeone pisó el área, mandó un centro a baja altura y Enzo Fernández se quedó sin ángulo para ensayar un remate posterior al control.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Cinco cambios en Argentina: Enzo Fernández, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez por Valentín Barco, Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y José López.
43 minutos: apareció Gerónimo Rulli
El arquero de Argentina contuvo sin dar rebote un intento de Ísak Bergmann Jóhannesson desde afuera del área.
40 minutos: Nico Paz tuvo la suya
El joven del Como de Italia quedó mano a mano contra Elías Rafn Ólafsson y estrelló un tiro en el pecho del arquero para que la pelota termine en un córner.
39 minutos: Argentina sacó el partido del letargo
Giuliano Simeone aprovechó una combinación entre Lisandro Martínez y Valentín Barco para finalizar un ataque en el área con un derechazo a las manos del arquero islandés.
32 minutos: todavía no arranca el partido después de la pausa de hidratación
Se trata de un tramo sin ataques en las áreas y ambos equipos se reparten la pelota sin lastimarse mutuamente.
22 minutos: Argentina asume la iniciativa ante un estático rival
Luego del susto inicial, la Celeste y Blanca maneja la pelota sin complicaciones en Alabama, aunque sin llegadas claras al arco. Recién se destacó un tiro libre desviado de Nico Paz.
11 minutos: Simeone acarició el segundo gol
Una pérdida de Islandia inició una rápida transición Albiceleste finalizada con un disparo del hijo del Cholo despejado por el arquero. El rebote le quedó a José López, pero la jugada no pasó a mayores.
7 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!
Tras una serie de rebotes en el área, Valentín Barco sacó un tremendo remate a distancia con la cara externa del botín derecho que se metió contra uno de los palos de Elías Rafn Ólafsson.
¡EL PRIMERO DE ARGENTINA! 🇦🇷⚽ A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT— TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026
3 minutos: Islandia estuvo a centímetros del primer gol
Albert Gudmundsson le enganchó a Agustín Giay en el vértice izquierdo del área y lanzó un centro a la carrera para Mikael Ellertsson, quien mandó la pelota por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nico Paz, José Flaco López y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Logi Tómasson, Daníel Leó Grétarsson, Gudlaugur Victor Pálsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Orri Steinn Óskarsson, Albert Gudmunsson, Andri Fannar Baldursson, Mikael Egill Ellertsson y Hordur Björgvin Magnússon. DT: Arnar Gunnlaugsson.