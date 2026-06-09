Facundo Medina aparece en los planes de River para reforzar la defensa

Facundo Medina es el nuevo nombre que comenzó a tomar fuerza en los planes de River para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Luego de concretar la llegada de Nicolás Otamendi y mientras mantiene abierto el interés por Thiago Almada, la dirigencia millonaria apunta ahora a otro integrante de la Selección Argentina que se prepara para disputar el Mundial bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

El defensor de 27 años, cuyo pase pertenece al Lens de Francia, viene de jugar la última temporada cedido en Olympique de Marsella y aparece como una alternativa de jerarquía para potenciar la última línea del equipo que conduce Eduardo Coudet, comentó Bolavip.

La búsqueda de futbolistas con experiencia internacional y actualidad en la Selección Argentina se transformó en una de las prioridades de River, que pretende conformar un plantel competitivo para afrontar los desafíos deportivos de los próximos meses.

Una negociación condicionada por Europa

La posibilidad de que Medina llegue a Núñez está estrechamente vinculada a la decisión que adopte Olympique de Marsella respecto de su futuro. El club francés cuenta con una opción de compra fijada en 22 millones de euros, aunque todavía no definió si ejecutará esa cláusula.

Facundo Medina podría llegar a River. Foto: Olé.

En caso de que el conjunto marsellés decida no avanzar con la adquisición definitiva del defensor, Medina deberá regresar a Lens, institución con la que mantiene contrato vigente hasta junio de 2028.

Ese escenario abriría una ventana para que River intente negociar una nueva cesión o explore alternativas para concretar una transferencia. Sin embargo, una compra definitiva aparece como una operación compleja debido a las cifras que se manejan en el mercado europeo.

Un jugador valorado por Scaloni

La versatilidad es uno de los principales atributos que convierten a Medina en una pieza codiciada. El futbolista puede desempeñarse como marcador central zurdo y también ocupar el lateral izquierdo, una característica especialmente valorada por Lionel Scaloni en la conformación de sus planteles.

Medina está entre los 26 convocados al Mundial. Foto: Bolavip.

Precisamente, el defensor tuvo participación en el reciente amistoso que disputó la Selección Argentina frente a Honduras en Texas. Ingresó durante el segundo tiempo en reemplazo de Nicolás Tagliafico y dejó una buena impresión en el cuerpo técnico nacional.

Su rendimiento volvió a confirmar el crecimiento que experimentó durante los últimos años en el fútbol europeo, donde logró consolidarse como uno de los defensores argentinos más destacados de la actualidad.

Además, Medina buscará sumar nuevos minutos en el amistoso ante Islandia, encuentro que podría resultar clave para seguir ganando terreno dentro de la consideración del entrenador campeón del mundo.

Un regreso pendiente a Núñez

Su paso por River. Foto: TyC Sports.

La historia de Medina con River tiene una particularidad. El defensor llegó a formar parte de la institución durante el ciclo de Marcelo Gallardo, aunque nunca alcanzó a debutar oficialmente con la camiseta del primer equipo.

Posteriormente continuó su carrera en Talleres de Córdoba, donde comenzó a destacarse antes de dar el salto al fútbol francés, etapa que terminó impulsándolo hasta la Selección Argentina.

Por esa razón, una eventual llegada al club de Núñez tendría un componente especial, ya que le permitiría concretar una cuenta pendiente: disputar partidos oficiales con la camiseta del equipo donde inició parte de su formación.

Mientras tanto, la dirigencia encabezada por Pablo Longoria continúa analizando alternativas para fortalecer el plantel. Con Nicolás Otamendi ya incorporado y Thiago Almada en carpeta, la posibilidad de sumar a Facundo Medina refleja la intención de River de rodearse de futbolistas con experiencia internacional y presencia en la Selección Argentina.