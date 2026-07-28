Roberto Mancini sería el designado para comenzar la reconstrucción de la Selección de Italia

Roberto Mancini sería el entrenador elegido para encabezar la reconstrucción de la Selección de Italia. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmó que mantiene conversaciones con el técnico para acordar su regreso.

El dirigente comunicó las negociaciones durante una reunión del Consejo Federal, de la que participaron representantes de las principales categorías del fútbol italiano, futbolistas y entrenadores. La designación todavía no fue anunciada oficialmente.

La candidatura de Mancini tomó fuerza después de que otras alternativas no prosperaran. La Federación había evaluado diferentes nombres para afrontar una nueva etapa luego de que el seleccionado quedara fuera de su tercer Mundial consecutivo.

Mancini se encamina hacia su segundo ciclo

Malagò pretendía desde el comienzo que Mancini regresara al banco de la Selección de Italia. Según medios europeos, la postura del presidente terminó imponiéndose dentro de la Federación y las partes avanzan en los detalles del acuerdo.

El entrenador dirigió al equipo nacional entre mayo de 2018 y agosto de 2023. Durante ese periodo consiguió el título de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, después de superar a Inglaterra por penales en la final jugada en Wembley.

Roberto Mancini.

Sin embargo, su primera etapa también estuvo marcada por la eliminación ante Macedonia del Norte en el repechaje clasificatorio para Qatar 2022. Pese a esa frustración, Mancini continuó en el cargo hasta presentar su renuncia en 2023 y posteriormente asumió en Arabia Saudita.

El desafío de reconstruir a Italia

El eventual regreso se produciría en un contexto complejo para la Selección de Italia, que busca recuperar protagonismo internacional. La Azzurra no logró clasificarse a los mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026.

Mancini cuenta con una extensa experiencia como entrenador. Comenzó su carrera en Fiorentina, pasó por Lazio y posteriormente condujo al Inter, donde ganó tres títulos consecutivos de la Serie A entre 2006 y 2008.

También dirigió al Manchester City, club con el que conquistó la Premier League en la temporada 2011/12, además de tener experiencias en Galatasaray y Zenit de San Petersburgo. Su conocimiento del fútbol italiano y su anterior paso por la Azzurra aparecen como los principales argumentos para impulsar su regreso.

La Federación deberá resolver ahora los términos del vínculo y comunicar oficialmente la designación. Si se alcanza un acuerdo, Mancini tendrá la misión de renovar el plantel y comenzar un nuevo proyecto para devolver a la Selección de Italia a las principales competencias internacionales.