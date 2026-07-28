Defensa Sur de Concordia: aseguran que está preparada para responder ante la creciente del río Uruguay

La rotonda en la intersección de avenida San Lorenzo y el río Uruguay, en Concordia

La Defensa Sur de Concordia se encuentra plenamente operativa para responder ante una eventual creciente del río Uruguay, aseguraron desde la Municipalidad, en un contexto marcado por los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño y el avance sostenido del nivel del agua.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando Esquivel, detalló las inversiones realizadas durante el último año y explicó cómo funciona el sistema de protección que resguarda a miles de vecinos de la ciudad.

El funcionario indicó a Diario Río Uruguay que el municipio viene trabajando desde hace más de un año para dejar en condiciones toda la infraestructura. "Nos estamos preparando para un fenómeno de El Niño que ya se ha declarado y sabemos que tenemos que dejar técnicamente la Defensa Sur preparada al 100% para responder", afirmó.

El avance del agua ya se puede observar en la napa (fuente Diario Río Uruguay)

Inversiones para recuperar el sistema de bombeo

Esquivel explicó que una de las prioridades fue recuperar el funcionamiento integral de las estaciones de bombeo, luego de los daños ocasionados por hechos de vandalismo.

Recordó que delincuentes robaron barras de cobre de los tableros eléctricos, provocando un cortocircuito que dejó fuera de servicio una de las bombas. "Se robaron las barras de cobre de los tableros y generaron un cortocircuito que quemó una bomba", señaló.

Tras ese episodio, el municipio licitó la reposición completa de los tableros eléctricos y la reparación de los equipos afectados. "Hoy tenemos las bombas recuperadas al 100% de capacidad y todos los tableros funcionando a nuevo", destacó.

Costanera de Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Cómo funciona la Defensa Sur

El sistema cuenta con tres estaciones de bombeo destinadas a evacuar el agua que ingresa al reservorio. La estación principal dispone de ocho bombas operativas y una de respaldo, mientras que las restantes corresponden a los sistemas cloacal y pluvial.

Según Esquivel, el aumento del agua observado en el reservorio responde tanto a la saturación de las napas como a las tareas de limpieza realizadas en los canales. "La napa ya está saturada y, además, la limpieza de los canales hace que el agua escurra con mayor naturalidad y llegue más rápido al reservorio", explicó.

Esquina de la calle Néstor Garat y el río Uruguay (foto Diario Río Uruguay)

Una obra clave para proteger a miles de vecinos

El funcionario remarcó la importancia estratégica de la Defensa Sur para la ciudad. Según indicó, sin esa infraestructura unas 12.000 personas se verían afectadas de manera inmediata si el río Uruguay supera los 13 metros.

También destacó los trabajos realizados en el canal principal que conduce el agua hacia el reservorio. "Hacía bastante tiempo que no recibía mantenimiento. Estaba lleno de ramas, sedimentos, barro y otros desechos que reducían el caudal", señaló.

A su entender, estas intervenciones permiten ganar tiempo para planificar eventuales evacuaciones. "Nos dan ese espacio para organizar la transición y evacuar a las familias sin tener que hacerlo de manera repentina", sostuvo.

El arroyo Yuquerí Grande se encuentra desbordado a la altura del Puente Alvear (foto Diario Río Uruguay)

Nuevas obras y plan de bacheo

Además de la Defensa Sur, el municipio avanza con otras obras hidráulicas y de infraestructura urbana. Entre ellas mencionó la intervención que se ejecuta en el canal de avenida Salto Uruguayo, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y disminuir los anegamientos durante lluvias intensas.

Por otra parte, Esquivel destacó la recuperación de la planta asfáltica municipal. "Van a empezar a ver este tipo de obras con mayor frecuencia porque recuperamos la planta asfáltica y la próxima semana se abrirá la licitación para adquirir una nueva, con capacidad de 60 toneladas por hora", adelantó.

El río ya afecta sectores de la Costanera Nébel

Mientras continúan los trabajos preventivos, el avance del río Uruguay ya comenzó a sentirse en distintos sectores de Concordia.

Durante la tarde y noche del lunes, el agua cubrió parte de la Costanera Nébel, avanzando sobre la avenida San Lorenzo y varios tramos del paseo costero recientemente inaugurado.

Según el último informe oficial, el río registraba una altura de 9,96 metros, en creciente, y se anticipa una nueva suba en los próximos días.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que el embalse se mantiene en 33 metros, con un caudal evacuado de entre 14.000 y 15.000 metros cúbicos por segundo.

Además, se prevé que el nivel del río fluctúe entre una cota mínima de 9,50 metros y una máxima de 10,20 metros, motivo por el cual continúan las restricciones de circulación en sectores de la costanera y las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y comunicarse con el Centro Operativo de Emergencias ante cualquier eventualidad.