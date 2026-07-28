Inglaterra sancionará las demoras de los arqueros dejando a sus equipos con un jugador menos

El fútbol inglés probará una nueva regla durante la temporada 2026/27 para desalentar las interrupciones tácticas protagonizadas por los arqueros. La medida obligará al equipo a retirar temporalmente a un jugador de campo cuando su guardameta reciba atención médica.

La iniciativa fue autorizada por la International Football Association Board (IFAB) y cuenta con el respaldo de la Federación Inglesa, la Premier League, la English Football League, la National League y la Women’s Super League.

El objetivo es evitar que los equipos aprovechen una supuesta lesión del guardameta para detener el partido, recibir indicaciones desde el banco, reorganizarse tácticamente o interrumpir un momento favorable del rival.

Cómo funcionará la nueva regla

Cuando el árbitro autorice el ingreso del cuerpo médico para asistir a uno de los arqueros, el entrenador tendrá diez segundos para elegir a un futbolista de campo. Ese jugador deberá abandonar temporalmente la cancha.

El equipo permanecerá con diez integrantes durante al menos un minuto desde la reanudación del encuentro. Una vez transcurrido ese periodo, el árbitro podrá permitir el regreso del jugador seleccionado.

No se aplicará ante una conmoción cerebral, una hemorragia o una lesión que requiera una intervención médica inmediata.

Si el entrenador no comunica su decisión dentro de los diez segundos, el capitán deberá retirarse. La sanción busca eliminar cualquier ventaja táctica obtenida durante la interrupción solicitada para atender al guardameta.

En qué casos no se aplicará

El procedimiento contempla excepciones para proteger a los futbolistas que realmente necesiten atención. No se aplicará ante una conmoción cerebral, una hemorragia o una lesión que requiera una intervención médica inmediata.

Tampoco se retirará a un compañero cuando el problema del arquero sea consecuencia de una infracción o de un choque con otro jugador. Además, la medida no tendrá efecto si el guardameta manifiesta que no necesita el ingreso del personal sanitario.

La prueba alcanzará a las principales categorías masculinas y femeninas de Inglaterra. Su primera aplicación está prevista para el encuentro entre Tranmere Rovers y Rochdale, que disputarán el 1º de agosto la ronda preliminar de la Copa de la Liga.

La IFAB y las autoridades inglesas evaluarán el impacto de la norma sobre las interrupciones y el tiempo efectivo de juego. Si la experiencia resulta favorable, el mecanismo destinado a los arqueros podría incorporarse de manera permanente a las reglas desde la temporada 2027/28.