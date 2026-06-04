River está a un paso de cerrar a Mauro Arambarri como su segundo refuerzo

River continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de reforzar el plantel antes del inicio del Mundial de Clubes 2026. Luego de oficializar la incorporación de Nicolás Otamendi, la dirigencia apunta ahora a cerrar la llegada del mediocampista uruguayo Mauro Arambarri.

Las negociaciones entre las partes avanzaron durante las últimas horas y la operación aparece encaminada. Según trascendió, el club de Núñez estaría dispuesto a desembolsar alrededor de cinco millones de dólares para adquirir el 50% de los derechos económicos del futbolista, porcentaje que actualmente pertenece al Getafe de España.

El resto de la ficha se divide entre Boston River de Uruguay, que posee el 30%, y el propio jugador junto a sus representantes, dueños del 20% restante.

Un pedido específico de Eduardo Coudet

La posible llegada de Arambarri responde a una solicitud puntual del entrenador Eduardo Coudet, quien considera que el mediocampista puede aportar características que hoy resultan necesarias dentro del plantel.

El futbolista uruguayo se desempeña habitualmente como volante central, aunque también puede ocupar otras posiciones en la mitad de la cancha gracias a su capacidad de recuperación y despliegue físico.

Desde el cuerpo técnico valoran especialmente su intensidad para la marca, su presencia en ambas áreas y su experiencia en el fútbol europeo, donde acumula varias temporadas defendiendo la camiseta del Getafe.

Mientras las conversaciones avanzan, River ya le presentó una oferta contractual por tres años y medio, una señal clara del interés por concretar la operación en el corto plazo.

Mauro Arambarri.

Su trayectoria en Europa y la selección uruguaya

Arambarri llegó al fútbol español en 2017 luego de un breve paso por el Burdeos de Francia. Desde entonces se convirtió en una de las piezas más importantes del Getafe, club en el que logró consolidarse como referente dentro del plantel.

Antes de emigrar a Europa había surgido futbolísticamente en Defensor Sporting, una de las instituciones con mayor tradición en la formación de jugadores en Uruguay.

Además, cuenta con experiencia en la selección uruguaya, con la que disputó 12 encuentros internacionales. Su última convocatoria se produjo en 2022, aunque una lesión le impidió formar parte del plantel que participó del Mundial de Qatar.

Qué puede aportarle a River

Más allá de su capacidad defensiva, Arambarri es un futbolista que suele llegar al área rival y participar activamente en la generación de juego. En Getafe también se destacó por su intervención en acciones de pelota parada.

Estas cualidades explican por qué River aceleró las gestiones para intentar cerrar su incorporación antes de que comience la competencia internacional.