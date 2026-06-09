Campaña solidaria para recolectar útiles escolares y homenajear a Pastor de los Santos

REDACCIÓN ELONCE
La ONG Impacto Juvenil impulsa una campaña solidaria para reunir útiles escolares destinados a niños y niñas. La iniciativa incluirá un reconocimiento en vida al músico Pastor de los Santos, quien atraviesa un delicado estado de salud.
La campaña solidaria para recolectar útiles escolares tendrá lugar el próximo 19 de junio en la Plaza San Agustín y combinará dos objetivos: brindar ayuda a niños que necesitan materiales para estudiar y rendir homenaje a una de las figuras más reconocidas de la música tropical de la región, Pastor de los Santos.
La iniciativa es impulsada por la ONG Impacto Juvenil, encabezada por Gustavo de Santiago, conocido popularmente como “Terremoto”, quien convocó a la comunidad a sumarse con donaciones de útiles escolares usados en buen estado para que puedan ser reutilizados por otros chicos.
Durante la entrevista con Elonce, el referente social explicó que la propuesta busca aprovechar aquellos elementos que muchas familias tienen guardados en sus hogares. “Vamos a estar recaudando útiles escolares. Pueden ser usados, no hace falta gastar. Los lápices de colores que estén por la mitad, la mochila que tenga algún cierre roto, los libritos de cuentos, las cartucheras que ya no usan los chicos, todo sirve”, expresó.
Una jornada solidaria para ayudar a los niños
El evento se desarrollará, el 19 de junio, desde las 14 en la Plaza San Agustín y contará con diversas actividades artísticas para acompañar la colecta. Según detallaron los organizadores, la recepción de donaciones se extenderá durante toda la tarde.
“Los niños son los destinatarios de esta campaña y todo va a ser bien recibido”, afirmó Gustavo de Santiago al remarcar que la iniciativa apunta a colaborar con familias que atraviesan dificultades económicas y que muchas veces no pueden acceder a los materiales necesarios para el ciclo lectivo.
La propuesta lleva el nombre de “Colores para los Niños” y busca generar conciencia sobre la importancia de reutilizar elementos que todavía pueden tener una segunda vida útil. Además de cuadernos y útiles, también podrán acercarse mochilas, cartucheras, reglas, fibras, lápices y libros infantiles.
El homenaje a una figura emblemática de la música tropical
Uno de los momentos más emotivos de la jornada estará dedicado al reconocimiento en vida de Pastor de los Santos, nombre artístico de Óscar Roberto Cabral, histórico referente de la música tropical del litoral y fundador de grupos que marcaron una época.
De Santiago explicó que la idea surgió a partir del vínculo que mantiene con el músico y de la situación de salud que atraviesa actualmente. “Queremos hacer este reconocimiento en vida. Pastor ha sabido acompañarnos en muchos eventos y sentimos que es el momento de agradecerle todo lo que ha dado”, señaló a Elonce.
Durante la entrevista también se recordó que el cantante permanece internado y atraviesa un cuadro complejo. En ese contexto, el organizador realizó un pedido especial a la comunidad. “Queremos pedir una oración por su salud y por su recuperación”, manifestó con visible emoción.
Convocatoria abierta para artistas y músicos
La actividad incluirá presentaciones musicales y espectáculos en vivo. Por ese motivo, los organizadores invitaron a músicos y artistas a sumarse al homenaje y participar de la programación prevista para la tarde.
“Va a haber un gran sonido y queremos que todos los músicos que quieran acompañar al Negro Ganador puedan hacerlo. Estamos tratando de que venga todo su grupo musical para interpretar los mejores temas”, indicó Gustavo de Santiago.
El referente de Impacto Juvenil destacó además la enorme trascendencia de Pastor de los Santos en la cultura popular de la región. Recordó que sus canciones continúan sonando en barrios y localidades de toda la provincia y resaltó su aporte al desarrollo de la música tropical.
Destino de las donaciones y llamado a la comunidad
Respecto del destino de los útiles escolares, De Santiago explicó que se trabaja junto a organismos y entidades locales para definir las instituciones beneficiarias. “La Subsecretaría de Cultura va a elegir una institución y nosotros también estamos consensuando con la comisión directiva de Impacto Juvenil para definir el mejor destino. Lo importante es que llegue a quienes realmente lo necesitan”, sostuvo.
Finalmente, renovó la invitación a toda la comunidad para participar de la jornada solidaria y acompañar tanto la campaña como el homenaje. “Los reconocimientos se hacen en vida”, remarcó. Con ese espíritu, la Plaza San Agustín será escenario de una tarde que combinará solidaridad, música y emoción, con el objetivo de ayudar a los niños y celebrar la trayectoria de una figura querida por varias generaciones de entrerrianos.