El Polaco aseguró que podría cambiar de profesión y dejar la música

El presente de El Polaco tomó un rumbo inesperado tras una entrevista televisiva en la que dejó de lado su perfil habitual ligado a la música y sorprendió al contar los planes que imagina para el futuro. El cantante habló con Mario Pergolini en Otro día perdido y mostró una faceta más reflexiva.

En medio de la charla, el conductor le preguntó si alguna vez pensó en estudiar una carrera. La respuesta de El Polaco generó sorpresa inmediata en el estudio y rápidamente repercutió entre sus seguidores.

“Lo que voy a hacer es algo que me gustó siempre de chico: piloto de avión. Voy a arrancar ahora a hacer las clases. Lo voy a hacer en Berazategui”, afirmó.

El sueño pendiente que quiere cumplir

La confesión llamó la atención porque se trata de una vocación alejada del mundo artístico. Sin embargo, el propio cantante explicó que es un deseo que arrastra desde la infancia y que ahora buscará concretar.

Durante el intercambio, Pergolini bromeó con la idea de verlo al mando de un vuelo, mientras El Polaco acompañó el momento con humor y naturalidad.

Más allá de la reacción en el piso, la declaración dejó en evidencia que atraviesa una etapa de replanteos personales y nuevos desafíos.

El Polaco.

Su mirada sobre la música y el futuro

En otro tramo de la entrevista, el artista se mostró sincero sobre el desgaste que puede generar una carrera extensa arriba de los escenarios.

“Siempre me pregunto eso. Viví muchas cosas lindas y pienso qué va a pasar con mi vida”, expresó.

Luego fue todavía más directo al hablar de su proyección a largo plazo: “No me siento cantando 10 años más. Me gusta edificar y otras cositas”.

Reinventarse sin dejar de trabajar

A pesar de imaginar cambios, El Polaco dejó en claro que no piensa alejarse de la actividad laboral. “Nunca dejaría de trabajar”, sostuvo.

También reconoció que no suele planificar demasiado y que prefiere vivir el presente, abierto a nuevas oportunidades. “La verdad es que no sé qué pasará el día de mañana, vivo el momento”, agregó.