Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

En las imágenes de alto impacto, la bailarina posó con tres diferentes looks, mostrando toda su sensualidad; Barby es una de las famosas que más gana con la venta de material erótico.
Barby Silenzi está en boca de todos y no por una nueva pelea con El Polaco. Esta vez se viralizó otra tanda de las fotos eróticas y al borde de la censura que vende en una plataforma para adultos y -como si fuera poco- también salieron a la luz los mensajes explícitos con los que busca atraer suscriptores.
Para acceder a su material más picante se deben abonar 15 dólares, que cubren 30 días de imágenes y videos de altísimo voltaje. “Sacándome la bombachita. ¿Te gusta?“, ”No te pierdas todo lo que hago en la camita", “Una duchita enjabonándome”, “¿Te calienta verme?“, ”Si querés ver lo que hago cuando me escondo en el baño desbloqueá“, son algunas de las frases que utilizó para decorar sus postales hot, aunque también se ofreció a sacarse la ropa interior y bailar.
“¡Acá nos encontramos para fantasear juntos! Suscribite y podemos chatear free. Más de 1300 publicaciones y contenido nuevo todos los días", les prometió a sus admiradores, quienes también están pendientes de todo lo que comparte en su cuenta de Instagram.
En una de las fotos luce una camiseta blanca corta, rasgada en los bordes, con la marca estampada al frente en color rosa y dejando al descubierto parte del abdomen y los hombros. Otra de las imágenes la muestra en un body de lencería azul elaborado en tela transparente y encaje. El diseño cuenta con tirantes delgados, detalles de cintas en la parte frontal y ligas en la parte inferior. Lleva zapatos de tacón plateados que completan el conjunto.
La bailarina también se ve en un conjunto de lencería en tonos nude. El top está elaborado en encaje con detalles florales, y la parte inferior es una prenda sencilla en color a juego.
Cabe recordar que Silenzi anunció hace tres años su desembarco en las plataformas con una invitación a sus fans: "¿Están listos para ver más? Los espero, no me fallen”, invitó a través de sus redes sociales. (con información de TN e Infobae)