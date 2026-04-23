Antonela Roccuzzo deslumbró con un vestido negro y confirmó por qué el color nunca falla

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención del mundo fashion con un estilismo que demuestra que la elegancia no necesita excesos. En su última aparición pública, la empresaria eligió un outfit total black basado en el icónico “Little Black Dress”, una prenda que, casi un siglo después de su creación, sigue siendo sinónimo de sofisticación.

El diseño elegido reinterpreta el clásico popularizado por Coco Chanel en 1926. En esta versión contemporánea, el vestido presenta una silueta estructurada, mangas abullonadas y un delicado drapeado que define la figura y aporta volumen en la parte superior. El resultado: un equilibrio preciso entre modernidad, sensualidad y elegancia.

El largo mini suma frescura y juventud, mientras que el cuello cerrado compensa el protagonismo de las mangas, logrando una armonía visual cuidada al detalle. La elección no es casual: el negro estiliza, alarga la silueta y permite jugar con texturas sin perder sobriedad.

El lujo silencioso

En cuanto a los complementos, Roccuzzo apostó por una estética de lujo silencioso. Medias cristal negras y stilettos de punta fina prolongan la línea del cuerpo, mientras que un bolso rígido acolchado —inspirado en firmas como Chanel o Dior— aporta un guiño clásico. Las joyas, discretas pero luminosas, suman brillo sin recargar el conjunto.

El beauty look acompaña con la misma lógica: cabello recogido bajo con raya al medio y maquillaje en tonos neutros, con acabado glow. Una elección que refuerza la naturalidad y deja que el vestido sea el verdadero protagonista.

Este estilismo confirma que el “Little Black Dress” sigue vigente porque se adapta a cada época sin perder su esencia. En manos de referentes actuales como Antonela, se transforma en una declaración de estilo personal, donde menos es, definitivamente, más.

Días atrás, la empresaria también había destacado en Nueva York junto a Lionel Messi, durante un evento de Tiffany & Co.. Allí optó por un vestido azul noche de la diseñadora Silvia Tcherassi, acompañado por imponentes piezas de alta joyería, reafirmando su versatilidad dentro de los códigos de la moda internacional.

Una vez más, Antonela Roccuzzo demuestra que el negro no solo nunca falla, sino que sigue siendo el recurso más poderoso cuando se trata de elegancia atemporal.