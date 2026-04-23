El Gobierno afirmó que la pobreza infantil bajó “casi 30 puntos” y se ubicó en 42%

El Gobierno nacional informó que la pobreza infantil en Argentina se ubica actualmente en el 42%, de acuerdo con datos oficiales basados en mediciones del INDEC. Según indicaron desde el Ejecutivo, esto representa una caída de “casi 30 puntos” porcentuales respecto de finales de 2023, cuando el indicador alcanzaba a 7 de cada 10 niños.

El Gobierno destaca un “cambio real” en el corto plazo

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, señalaron que la reducción refleja un “cambio real” y lo vincularon con medidas adoptadas para revertir una situación crítica.

“Sigue siendo un número alto, pero es un cambio real, y es en la dirección correcta”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales, donde también destacaron la “importancia del uso de datos para diseñar políticas públicas”.

Defensa de la metodología oficial y cruce con otras mediciones

El Gobierno defendió la metodología del INDEC como “la herramienta más transparente y representativa”, y cuestionó otras estimaciones por considerar que tienen menor respaldo institucional.

En ese marco, tomó distancia de los datos difundidos por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que había estimado la pobreza infantil en 53,6% para 2025 y la indigencia en 10,7%.

Aval internacional y desafíos a futuro

El Ejecutivo también afirmó que los indicadores cuentan con el respaldo de UNICEF, al que definió como un organismo que “valida y acompaña las políticas de niñez”.

“Detrás de cada punto que baja, hay chicos con más oportunidades”, señalaron desde el Gobierno, al tiempo que plantearon como desafío “sostener ese camino y hacerlo estructural”.