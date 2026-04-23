Merendero “El Perejil” sostiene a más de 120 chicos: “Este año es el más complicado que hemos tenido”

El merendero “El Perejil” se convirtió en un punto de referencia social clave en el barrio homónimo de Paraná. En un contexto de creciente demanda, el espacio sostiene diariamente a más de 120 niños y niñas, además de bebés, embarazadas y personas mayores que se acercan en busca de asistencia alimentaria y acompañamiento comunitario.

Un espacio de asistencia diaria en crecimiento

“Trabajamos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Brindamos la copa de leche y comida en calles Avenida Ejército y Pedro Balcar”, relató a Elonce Ester Zaragoza, referente del lugar desde hace 11 años. En ese marco, detalló: “Cada vez se está sumando más gente y no queremos abrir más cupo porque no damos abasto”.

La referente explicó que el crecimiento de la demanda supera la capacidad operativa del equipo, integrado por seis trabajadoras. Además, remarcó que el merendero mantiene el foco en el acompañamiento integral de la niñez del barrio.

Dificultades económicas y sostenimiento del comedor

“El Banco de Alimentos y el Municipio nos están acompañando”. En esa línea, agregó: “Los alimentos secos los tenemos porque la municipalidad y la provincia nos están entregando, pero lo más difícil es el pollo, la carne y la verdura que es lo que más utilizamos”.

También expresó la incertidumbre actual: “Se nos hace muy difícil sostener lo que años anteriores se conseguía con más apoyo”.

Educación, catequesis y acompañamiento comunitario

El trabajo del merendero El Perejil no se limita a la alimentación. “Brindamos apoyo escolar con la Fundación Mil Días y catequesis”, explicó Ester Zaragoza. Estas actividades se desarrollan durante la semana y los sábados, con apoyo de voluntarios y la Iglesia Santa Lucía.

Además, destacó el enfoque preventivo: “Tratamos de que los chicos estén en la escuela, que hagan deporte y no estén en la calle”.

Redes solidarias y contacto para colaborar

El merendero también articula con distintas instituciones y vecinos del barrio. “Trabajamos con la facultad y con deportes, y este año tuvimos pileta en verano para los chicos”, contó Zaragoza. Sobre la dimensión humana del trabajo, agregó: “Te parte el alma decirle a un chico que no podés darle de comer”.

Para colaborar o contactarse, el número es 343 530 7038 y en redes como “Merendero los chicos El Perejil” en Facebook.