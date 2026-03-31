Especialista analizó los índices de pobreza en Argentina: “Ha bajado, pero los bolsillos no lo sienten”

Agustín Salvia, Doctor en Ciencias Sociales, Investigador Principal del CONICET y Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), conversó con Elonce sobre los últimos datos económicos: “La pobreza efectivamente ha bajado respecto al peor de los momentos que fue el último trimestre del 2023 o el primer semestre del 2024. Después ha tendido a estabilizarse”.

Durante la charla abordó aspectos clave como el aumento pobreza-indigencia, la caída de ingresos y salarios, y la dificultad de medir la desigualdad con índices confiables.

La pobreza y su complejidad estadística

Salvia explicó que, más allá de la cifra estadística, “sin embargo, los bolsillos no lo sienten por varios motivos. Uno es porque hay un componente de la canasta básica total que cambió sus precios. Los servicios como la luz, el gas, el agua, el transporte, la comunicación han tenido un aumento por sobre los bienes alimentarios que hace que los ingresos no estén disponibles de los hogares para invertir en educación o en mejorar la vivienda”. Además, destacó que “no se consideran los gastos fijos de los hogares”, lo que contribuye a que la mejora no se refleje plenamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El investigador agregó que otros factores explican la situación actual: el aumento del desempleo, aumento del empleo precario, la caída del empleo público, estancamiento de los ingresos privados formales, pérdida de valor de la jubilación, aumento de los salarios informales. “No se ha actualizado el valor de la canasta básica total de acuerdo a un parámetro más realista. Se mantienen parámetros de 2004 y el indicador pierde fidelidad. En aquel momento, los servicios públicos estaban subsidiados después de la crisis del 2002 y 2003”.

Desigualdad y heterogeneidad regional

Salvia puntualizó que si se estandarizaran las mediciones, “tendríamos una situación parecida a post pandemia, de un 30 a 34 % de pobreza. Ha habido una mejora, pero es una situación delicada, con un tercio de la población bajo la línea de pobreza. En estos términos, tal vez no haya nada que festejar”.

Respecto a la distribución territorial, indicó: “Los niveles más altos de pobreza por ingreso se dan en las ciudades del noroeste, el conurbano bonaerense y los conurbanos de Rosario, Córdoba, Mendoza y Neuquén, ahí es donde los niveles de pobreza tienden a ser mayores”.

En cuanto a Entre Ríos, señaló que “Paraná tiene niveles de pobreza medios. La zona este tiene niveles mayores”. También destacó la heterogeneidad nacional: “El país tiene una situación de mayor heterogeneidad en materia de bienestar. Hay una Argentina que está avanzando prósperamente”.

Empleo, salarios e inflación

Sobre la distribución social, Salvia explicó: “Un tercio de la sociedad argentina no ha experimentado la crisis y se encuentra en un período de auge. Otro tercio enfrenta una situación de pobreza crónica en los sectores más vulnerables, y un tercio se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, que se siente mejor cuando efectivamente ha bajado la inflación, aunque todavía le falta acceso a empleo, especialmente a más y mejores oportunidades para los jóvenes”.

Se profundiza la crisis social: qué dicen los datos y qué pasa en la calle

Además, el especialista explicó que los salarios del sector público real siguen por debajo del 25% respecto a 2023, mientras que los privados formales muestran variaciones heterogéneas entre -3% y +3%. “Ocurrió un fenómeno particular que es un aumento muy importante de los salarios del sector informal”.