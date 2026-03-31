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Economía

La pobreza en Argentina cerró el 2025 en 28,2% y afectó a 13, 5 millones de personas

El INDEC dio a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país. Hay 13,5 millones de argentinos pobres al cierre del año.

31 de Marzo de 2026
Alcanza a 8,5 millones de personas.
Alcanza a 8,5 millones de personas.

El INDEC dio a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país. Hay 13,5 millones de argentinos pobres al cierre del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país.

 

La extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

El reporte señala que el índice descendió 3,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del mismo año.

 

En términos históricos, la cifra se posiciona como la más baja desde 2018, cuando el indicador había cerrado en 27,3%.

Temas:

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