Crearon un comedor en La Floresta y ya cocinan para 250 personas: “Sabemos de las necesidades que hay”

Un comedor comunitario, creado hace pocas semanas en el barrio La Floresta de Paraná, se convirtió rápidamente en una respuesta ante la creciente demanda alimentaria de la zona. La iniciativa, impulsada por vecinos y comerciantes de verdulería La Nueva, ya logró pasar de asistir a 100 familias a entregar entre 200 y 250 viandas cada jueves, consolidándose como un espacio clave de contención social.

Una iniciativa nacida de la necesidad del barrio

“Estamos ubicados en el ex frigorífico, en verdulería La Nueva, exactamente en calle Ameghino, entre Clark y Acebal”, detalló a Elonce Darío, uno de los impulsores del proyecto. Y agregó: “Hace un mes y medio se tomó la iniciativa de poder brindar una ayuda a la zona. Sabemos de las necesidades, lo vivimos día a día”.

El proyecto surgió a partir del aprovechamiento de alimentos que no se comercializan. “La gente viene y pide fruta picada, verdura que no sirve. Entonces desde ese punto pensamos en usar todo eso que uno no ocupa en poder darle una vianda”, relató.

Crecimiento acelerado y trabajo colectivo

En pocas semanas, el comedor comunitario duplicó y luego triplicó su alcance. “Empezamos con 100 familias y hoy estamos cocinando para alrededor de 200 a 250 personas más o menos”, contó Darío, destacando la expansión de la demanda.

El funcionamiento se sostiene de manera autogestiva. “Esto es una ayuda, un beneficio para la gente acá, no hay nada político, es todo sin fines de lucro, a pulmón de cada uno”, remarcó.

Solidaridad, esfuerzo y alimentación diaria

El espacio funciona todos los jueves con distintos menús elaborados de manera comunitaria. “Hoy hicimos dos ollas con distinta clase de guiso. En una guiso de pollo con fideos y en la otra olla hicimos un estilo de pollo con chorizo, mondongo y arroz”, explicó el referente del proyecto.

La iniciativa también recibe donaciones de alimentos básicos como carne o pollo, además de aportes económicos de vecinos.

Un espacio abierto a la comunidad

“El horario de la verdulería es de corrido, de 8 a 21. Se pueden acercar a hablar con los empleados, que también son parte del equipo”, indicó Darío.

Cocinan y entregan viandas de comida en el ex frigorífico de barrio La Floresta

Para quienes quieran colaborar o acercarse, el contacto es 343 154 638 020. El proyecto, que nació hace pocas semanas, ya se transformó en un punto de referencia solidaria frente a la crisis social.