Tráfico de fentanilo: rastrean el origen y revelan que sería veterinario el destinatario en Chubut

La investigación por tráfico de fentanilo y propofol en encomiendas avanzó con un allanamiento en el Hospital Materno Infantil San Roque y requerimientos formales al Ministerio de Salud provincial, en el marco de una causa judicial que se tramita en la provincia de Chubut.

La investigación federal por el tráfico de anestésicos de uso hospitalarios y narcóticos, enviados por encomienda, desde Paraná hacia Chubut, apunta las sospechas sobre una enfermera que trabajaba en el hospital San Roque, así como a su pareja, quien sería empleado de una distribuidora de insumos hospitalarios y veterinarios.

Lo hallado en la encomienda. (GNA)

El jueves 16 de abril, en un procedimiento en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, provincia de Chubut, la Sección Antinarcóticos de la División Drogas Peligrosas, de la Policía chubutense, realizaba un control, con un perro adiestrado detector de sustancias. En el control de encomiendas el perro marcó una caja. La pasaron por el escáner y observaron que había productos, cajas y frascos, sin saber que era.

Cómo fue el operativo

El procedimiento se inició cuando el can detectó irregularidades en una encomienda. A partir de allí, se activó una “entrega controlada”, que permitió seguir el recorrido del paquete hasta su destino final.

La encomienda iba con destino a una persona (que sería un veterinario) de Puerto Madryn, se puso una vigilancia y cuando el hombre fue a buscar la caja lo demoraron.

“Se dejó la carga en su lugar y se esperó que alguien la retire. Cuando eso ocurrió, se activaron las medidas y la investigación llegó hasta Entre Ríos, donde se realizaron allanamientos”, detalló el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz.

El material secuestrado por Gendarmería en Paraná.

Se solicitó a la Fiscalía Federal una orden de requisa, quien pide la orden judicial que fue otorgada y en la apertura la caja, hallaron 50 ampollas de fentanilo y 20 de remifentanilo en polvo. Además, se ordenó el allanamiento en su domicilio, donde secuestraron solo alguna documentación y celulares.

El profesional que no está señalado en ninguna investigación por narcotráfico ni tiene antecedentes.

Allanamientos y secuestros

A partir de ese hallazgo, el Juzgado Federal de Rawson ordenó una serie de medidas que incluyeron la intervención de Gendarmería Nacional, a través de las unidades de Delitos Complejos de Rawson y Paraná. El operativo derivó en allanamientos tanto en Entre Ríos, en dos domicilios particulares y otro en el hospital San Roque.

El material secuestrado por Gendarmería en Paraná.

La fiscalía federal, a cargo de Fernando Gelvez, pidió colaboración a Gendarmería para actuar en Entre Ríos. Se determinó el domicilio del remitente y un segundo relacionado. Se libró la orden e hicieron los allanamientos en Paraná, donde se incautaron 148 frascos de Propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, $15.801.500 pesos argentinos, 17.100 dólares, 3.200 reales, armas y municiones.

La pistola está registrada a nombre del hombre apuntado en los allanamientos que, según trascendió, fueron en calle Záccaro y en calle Gutiérrez.

El martes Gendarmería realizó el procedimiento en el hospital San Roque, al vincular al caso a una enfermera que se desempeñó allí. Los gendarmes estuvieron reuniendo información sobre el personal del nosocomio y sobre el registro de los fármacos investigados.

En especial, los efectivos de la fuerza nacional, se centraron en un lote de frascos y ampollas de fentanilo investigado, fabricados por el laboratorio Celtyc de la provincia de Buenas Aires. Se trata de una de las drogas más peligrosas a nivel mundial.

Allanamiento en el hospital San Roque de Paraná.

El hombre que recibió la encomienda

La investigación por el tráfico fentanilo y propofol se sumó un dato clave: el hombre involucrado y quien recibió la encomienda en Puerto Madryn, sería un veterinario de la localidad. La demora del profesional, se dio en el marco de un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales que permitió desbaratar el ingreso de drogas de uso hospitalario a la provincia.

El dato sobre que sea un veterinario el sospechoso y magnitud del secuestro de los narcóticos, que abre nuevas líneas de investigación sobre el acceso a estas sustancias y refuerza la hipótesis de un circuito ilegal de medicamentos de uso hospitalario.

Desde la Justicia Federal indicaron que continúan las tareas investigativas para identificar a todas las personas que podrían tener participación en la maniobra.

No se descartan nuevas detenciones en una causa que ya tiene alcance interprovincial y que pone el foco en el desvío de drogas médicas hacia el mercado ilegal.

Si bien el valor en el mercado ilegal no fue precisado, los investigadores sostienen que su comercialización implica una estructura organizada, lo que refuerza la hipótesis de una red de distribución.

Establecer la procedencia

El comisario Javier Soto, Jefe de Áreas de Drogas, de la Policía de Chubut, confirmó a Elonce que “no hay personas detenidas, pero si supeditadas a la causa y los allanamientos realizados en Paraná, se llevaron a cabo con el objetivo de establecer la procedencia de esta medicación altamente peligrosa”, afirmó.

Este tipo de drogas de uso exclusivamente hospitalario, tienen trazabilidad, lo que permite seguir su origen dentro del circuito legal, es decir, se puede saber de dónde salió, quién la compró y cómo fue desviada.

En referencia al remitente, que envió la encomienda a Chubut, el funcionario policial, que el hombre de Paraná “era quien lo conseguía y los enviaba a los clientes que tenía, en este caso en Chubut”, dijo el comisario y agregó que no se descartan nuevos allanamientos y detenciones en el marco de la investigación.

“Hay tareas que está disponiendo el Ministerio Público Fiscal, pero no puedo entrar en esos detalles”, mencionó a Elonce y agregó que “hay personas que están supeditadas a la investigación que está en proceso”.