Fuertes dolores complican a Susana Giménez y podría someterse a una operación

La salud de Susana Giménez volvió a instalarse en la agenda del espectáculo luego de trascender que podría someterse a un nuevo procedimiento médico en España por molestias persistentes en una vértebra y una de sus rodillas. La información fue difundida en las últimas horas y generó repercusión entre seguidores de la conductora.

Según se indicó en el programa A la tarde (América), Susana Giménez había viajado recientemente a Europa para continuar con un tratamiento destinado a aliviar los dolores. Sin embargo, los resultados no habrían sido los esperados y eso abrió la posibilidad de una nueva intervención.

El periodista Luis Bremer sostuvo que la decisión estaría vinculada a la continuidad de esas molestias físicas.

Qué se sabe del procedimiento

De acuerdo con lo informado en televisión, la conductora se realizaría la próxima semana un procedimiento considerado de baja complejidad. “No es una intervención, pero se hace en un quirófano; no hay nivel quirúrgico grave”, explicó Bremer durante el ciclo televisivo.

También señaló que se trataría de la aplicación de un producto tecnológico que la figura venía probando como alternativa para mejorar su cuadro.

Susana Giménez.

Además, el panelista agregó que Susana Giménez retomaría un tratamiento anterior, basado en una especie de gel, después de no encontrar alivio suficiente con la última experiencia médica.

Los antecedentes recientes

En marzo, la propia conductora había hablado públicamente sobre sus dolencias en el programa SQP (América). Allí explicó que se había sometido a un procedimiento por una hernia de disco y por intensos dolores en una rodilla.

“Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo”, expresó en aquella oportunidad, al detallar que permaneció un mes bajo controles y sesiones diarias.

Mientras se aguardan definiciones sobre su evolución, también surgieron versiones sobre posibles cambios en su agenda profesional. Entre ellas, se mencionó la chance de que no participe de un viaje previsto a Estados Unidos vinculado a una cobertura televisiva. Por el momento, no hubo confirmación oficial desde su entorno ni desde el canal mencionado.