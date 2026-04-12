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Un compositor entrerriano se destacó en "Mala", el nuevo éxito de Cacho Deicas y Uriel Lozano

Se trata de Javier Acosta, oriundo de Concepción del Uruguay, quien cuenta con una amplia trayectoria en la movida tropical. Hace más de 14 años que el uruguayense trabaja con el joven cantante santafesino.

12 de Abril de 2026
Javier Acosta es de Concepción del Uruguay y escribió el nuevo hit de Cacho Deicas y Uriel Lozano
Javier Acosta es de Concepción del Uruguay y escribió el nuevo hit de Cacho Deicas y Uriel Lozano Foto: Instagram | acostajavier2214

Se trata de Javier Acosta, oriundo de Concepción del Uruguay, quien cuenta con una amplia trayectoria en la movida tropical. Hace más de 14 años que el uruguayense trabaja con el joven cantante santafesino.

El nombre de Javier Acosta vuelve a cobrar protagonismo en la música tropical. El artista oriundo de Concepción del Uruguay es el autor de “Mala”, el reciente lanzamiento de Uriel Lozano junto a Cacho Deicas, una colaboración que rápidamente comenzó a ganar repercusión, publicó La Pirámide.

Una larga historia en la música

 

Criado en el barrio San Isidro de La Histórica, Acosta inició su camino en la música desde muy joven. A los 12 años comenzó a escribir sus primeras letras y, ya en su adolescencia, dio sus primeros pasos como cantante en bandas locales, consolidando una base que con el tiempo se transformaría en una carrera sostenida dentro del género.

 

Uno de los momentos clave de su trayectoria llegó en 2012, cuando participó en el disco “Solo Dios puede juzgarme” de Lozano, con ocho canciones de su autoría. En ese trabajo se destacó “El chancho come caviar”, tema que alcanzó una nominación en los Premios Gardel dentro de la categoría tropical.

Uriel Lozano en Elonce
Uriel Lozano en Elonce

 

Con los años, Acosta amplió su recorrido trabajando junto a figuras como Rocío Quiroz y bandas como La Konga, entre otros exponentes de la movida. Su vínculo con Lozano, además, se mantuvo activo a lo largo de varios discos.

Temas:

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