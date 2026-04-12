Irán le responde a Trump y amenaza con atacar a los buques militares que se acerquen a Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo que considerará una violación del alto el fuego a aquellos buques militares que se acerquen al estrecho de Ormuz y que responderá con contundencia, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras el anuncio de bloqueo.

En un comunicado oficial, el cuerpo militar iraní rechazó las versiones sobre un supuesto bloqueo del paso marítimo por parte de Washington y sostuvo que la vía sigue operativa bajo su supervisión. “La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, afirmó.

Al mismo tiempo, reforzó su advertencia frente a cualquier incursión militar extranjera en la zona. “Cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”, señaló.

La postura iraní surge luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país bloqueará el estrecho y retirará las minas colocadas por Irán. En ese sentido, aseguró que la Marina de Estados Unidos impedirá el tránsito de cualquier embarcación que opere bajo las condiciones impuestas por Teherán.

Trump también advirtió que su gobierno “bloqueará todos y cada uno de los buques” que intenten entrar o salir del estrecho pagando peaje a Irán, en una señal de endurecimiento del conflicto.

Donald Trump promete acabar con Irán "en un día" si Teherán no vuelve a negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que puede “acabar” con Irán “en un día” si Teherán no retoma las negociaciones, al tiempo que aseguró que el país volverá a la mesa de diálogo Guerra en Medio Oriente Donald Trump.

En una entrevista televisiva, Trump sostuvo que Irán no tiene capacidad de presión en el conflicto y que terminará aceptando las condiciones de Washington. “Creo que van a volver y nos van a dar todo lo que queremos”, afirmó. Luego reforzó su postura con una frase tajante: “Lo quiero todo. No tienen cartas”.

El mandatario defendió además el tono de sus declaraciones previas, incluidas aquellas que generaron polémica a nivel internacional. Según explicó, sus advertencias fueron determinantes para que Irán accediera a negociar. “Cuando hablo de una civilización, realmente cambió. De verdad lo hizo. Pero piénsenlo: ellos pueden decir ‘Muerte a Estados Unidos. Muerte a esto’”, expresó.

En esa línea, insistió en que su estrategia de presión tuvo efectos concretos en la dinámica del conflicto. “Y yo hago una declaración y dicen: ‘Oh, qué escándalo’. Esa declaración los llevó a la mesa de negociación y no se han ido”, agregó, al justificar el uso de un discurso más agresivo.

Amenaza sobre la infraestructura energética iraní

Tras el fin de las conversaciones en Islamabad sin resultados, Trump retomó sus advertencias sobre un posible ataque directo a la infraestructura energética iraní, un punto clave en la disputa entre ambos países, publicó Ámbito.

“Podría acabar con Irán en un día”, reiteró, y detalló el alcance de una eventual ofensiva. “En una hora podría destruir toda su energía, todo, todas sus plantas, sus plantas de generación eléctrica, que son muy importantes. Y odio tener que hacerlo, porque si lo hago, les toma 10 años reconstruirlo, nunca podrán reconstruirlo. Y lo otro que destruyes son los puentes”, concluyó.