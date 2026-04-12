Donald Trump volvió a lanzar una amenaza hacia Irán: "En una hora podría destruir toda su energía"

Donald Trump volvió a elevar el tono frente a Irán en medio del estancamiento de las negociaciones y dejó una advertencia directa sobre una posible acción militar. El mandatario estadounidense planteó que su país podría actuar en un plazo muy breve si no se retoma el diálogo.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista televisiva con Fox News, donde el mandatario aseguró que Teherán no tiene margen de maniobra en el conflicto. En ese contexto, afirmó: “Creo que van a volver y nos van a dar todo lo que queremos”, y reforzó su postura con otra frase: “Lo quiero todo. No tienen cartas”.

Además, según informó Ambito, defendió el tono de sus intervenciones públicas y consideró que su estrategia de presión fue determinante para condicionar la negociación. “Esa declaración los llevó a la mesa de negociación y no se han ido”, señaló al justificar sus dichos.

Advertencias sobre infraestructura clave

En ese marco, el jefe de la Casa Blanca avanzó con definiciones más concretas sobre un eventual escenario de conflicto. “Podría acabar con Irán en un día”, expresó, al referirse a la capacidad de respuesta de Estados Unidos.

También brindó detalles sobre posibles objetivos estratégicos. “En una hora podría destruir toda su energía, todas sus plantas de generación eléctrica”, afirmó en relación a la infraestructura del país asiático.

Trump.

A esas declaraciones sumó nuevas precisiones al señalar que aún existen instalaciones sensibles que podrían ser alcanzadas. “Lo único que realmente queda es el agua, y sería muy devastador atacar. También quedan algunas plantas de fabricación de misiles”, sostuvo. Y agregó: “Sabemos dónde está cada una; aún nos quedan otras cosas”.

En esa línea, mencionó que redes eléctricas, plantas vinculadas al suministro de agua y puentes podrían formar parte de un eventual esquema de ataque.

Críticas y contexto internacional

Las afirmaciones se producen luego de que las conversaciones diplomáticas no lograran avances, lo que reactivó el tono confrontativo entre ambas partes. El mandatario insistió en que su postura busca forzar a Irán a retomar el diálogo.

En paralelo, en el ámbito político surgieron cuestionamientos a su estrategia. Algunos sectores sostienen que sus

amenazas forman parte de una lógica de presión que luego es moderada, lo que dio lugar a interpretaciones críticas sobre su forma de negociar.

Mientras tanto, el escenario en Medio Oriente se mantiene inestable, con declaraciones que incrementan la tensión y dejan abierta la evolución del conflicto en los próximos días.