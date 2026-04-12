Sofi Martínez rompió el silencio y contó realmente lo que pasó entre ella, Messi y Antonella

Sofi Martínez volvió sobre uno de los momentos más comentados que vivió durante el Mundial de Qatar y reveló el mensaje que recibió de Antonela Roccuzzo en medio de los rumores que la vinculaban con Lionel Messi. La situación se generó tras una entrevista que se viralizó en redes sociales y que dio lugar a distintas interpretaciones.

La periodista, que tomó notoriedad por sus palabras al capitán de la Selección tras la semifinal ante Croacia, recordó cómo atravesó ese episodio y el impacto que tuvo la repercusión en el entorno digital. En ese contexto, contó que recibió un mensaje inesperado que le aportó tranquilidad.

Durante su participación en un ciclo de streaming, relató: “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, en referencia al gesto que tuvo la esposa de Messi frente a los comentarios que circulaban.

El mensaje que cambió el clima

La comunicadora destacó que ese contacto fue significativo, no solo por quién lo enviaba, sino también por el contexto en el que se dio. “Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir”, expresó al referirse a las versiones que se instalaron en redes sociales.

En ese sentido, explicó que el mensaje fue clave para atravesar un momento incómodo, marcado por especulaciones y comentarios. La intervención de Antonela Roccuzzo, según relató, ayudó a descomprimir la situación.

Además, subrayó que no existía ninguna obligación de parte de la esposa del futbolista para escribirle, lo que le dio aún más valor al gesto.

Reconocimiento y cierre del episodio

Al recordar lo ocurrido, Sofi Martínez también expresó su reconocimiento hacia Antonela. “Admiro mucho a Antonela, le agradezco la empatía y la comprensión”, afirmó, al destacar la actitud que tuvo en ese momento.

La periodista sostuvo que aquel episodio fue una experiencia que dejó en evidencia el impacto de las redes sociales en la vida pública, especialmente cuando se trata de figuras vinculadas al deporte y el espectáculo.

Con el paso del tiempo, el tema quedó atrás, aunque el mensaje recibido sigue siendo, según sus palabras, un recuerdo importante de aquel contexto.