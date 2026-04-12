Graciela Alfano se quebró en vivo, pidió perdón a sus hijos y habló del “peor daño” que les hizo

Graciela Alfano protagonizó un momento de alta carga emocional en televisión al quebrarse en vivo y pedirles perdón a sus hijos por decisiones del pasado que, según reconoció, tuvieron consecuencias en su vida familiar.

La escena ocurrió durante su participación en La mañana con Moria, donde se debatía la exposición mediática de Andrea del Boca y su hija en medio de un conflicto judicial. En ese contexto, Alfano comenzó opinando sobre el tema, pero rápidamente llevó la reflexión a su propia historia personal.

“Me parece tremendo”, expresó en un primer momento, aunque luego cambió el tono y habló directamente de su experiencia como madre. “Mis hijos son profesionales que hacen otra cosa, y yo en su momento lo dije pero lo vuelvo a repetir: yo les pido disculpas a ellos”, sostuvo.

Un pedido de perdón en vivo

Visiblemente conmovida, Graciela Alfano profundizó su autocrítica y reconoció el impacto de sus decisiones personales y laborales.

“Les pido perdón por haber hecho mi vida y no haber pensado en ellos cuando tomé mis decisiones, a veces de pareja, a veces profesionales. No va a haber un día de mi vida que no lo haga”, afirmó con la voz quebrada.

Alfano junto a su exesposo y sus dos hijos (Foto: Instagram / iconoalfano)

En ese sentido, fue aún más directa al referirse a las consecuencias de esas elecciones: “En ese momento les hice un daño que es el peor que uno le puede hacer a un ser humano: invisibilizarlos, no tomarlos en cuenta”.

Un momento de fuerte emoción

Durante el relato, la Graciela Alfano no pudo contener las lágrimas y quedó en evidencia la carga emocional del momento. Sus declaraciones sorprendieron tanto por el tono como por la profundidad de la autocrítica.

Ante la situación, Moria Casán intervino para acompañarla y contenerla en pleno aire, marcando el clima que se vivía en el estudio.

Alfano también destacó la fortaleza de sus hijos para salir adelante, en medio de una reflexión que dejó uno de los momentos más sensibles de la jornada televisiva.