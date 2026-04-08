Graciela Alfano confirmó su romance con Marcelo Tinelli y sorprendió con un dato inédito

La reaparición mediática de Graciela Alfano volvió a instalarla en el centro de la escena, esta vez por una confesión que durante años había permanecido en un segundo plano. En una entrevista televisiva, la actriz confirmó que tuvo un romance con Marcelo Tinelli y brindó detalles que rápidamente generaron repercusión.

El diálogo se dio en el programa conducido por Carolina Ardohain, donde la conversación avanzaba en un tono distendido hasta que surgió una pregunta directa sobre el vínculo con el conductor. Ante la consulta, Alfano intentó en un primer momento esquivar el tema, aunque finalmente terminó reconociendo que existió una relación.

“No, porque ya pasó hace muchos años y yo no repito”, expresó, dejando entrever que el vínculo había quedado en el pasado. La insistencia en la entrevista permitió profundizar en la historia, lo que derivó en uno de los momentos más comentados del intercambio.

Una confesión que generó repercusión

Al ser consultada por la duración del romance, Graciela Alfano sorprendió con una respuesta que no pasó desapercibida. “Unos minutos, contando en total no sé si llegó a una hora”, señaló, lo que provocó reacciones inmediatas en el estudio entre risas y comentarios.

Alfano y Tinelli.

La conductora buscó relativizar la declaración con humor, en un clima que se mantuvo distendido durante el resto de la entrevista. Sin embargo, el contenido de la confesión trascendió rápidamente el ámbito televisivo y comenzó a circular en redes sociales.

Lejos de retroceder en sus dichos, Alfano sostuvo su postura y cerró el tema con un tono más relajado. “Ya somos amigos… lo quiero, qué sé yo”, agregó, marcando que la historia forma parte de una etapa pasada de su vida.

Un vínculo que vuelve al centro de la escena

La declaración de Graciela Alfano reavivó versiones que durante años circularon en el ambiente artístico sin confirmación pública. El vínculo con Marcelo Tinelli había sido mencionado en distintas oportunidades, aunque nunca había sido abordado con tanta claridad por una de las partes.

El impacto de sus palabras se dio en un contexto donde la actriz volvió a tener presencia mediática, participando en distintos programas y opinando sobre temas de actualidad del espectáculo.