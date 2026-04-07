Tras la caída, Andrea del Boca no podrá regresar a la casa de Gran Hermano

La caída de la actriz en la casa de GH

La actriz Andrea del Boca sufrió una fuerte caída dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por la cual fue asistida de inmediato por sus compañeros y llevada y trasladada de urgencia a una clínica.

Lo cierto es que este martes se confirmó que Del Boca no seguirá en el reality a pocas horas del grave accidente que paralizó a todos en la casa.

Las imágenes de la caída de la actriz en la cocina y siendo asistida de inmediato por sus compañeros causó mucha preocupación. Tras ser revisada por médicos, fue derivada a una clínica.

"Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos", informó el conductor del programa Santiago del Moro.

Las imágenes de la accidente de por sí fueron muy fuertes y se notaron al instante los gestos de mucho dolor de la actriz tras el impacto con su boca en el piso.

Este martes por la mañana se confirmó finalmente que Andrea del Boca no podrá regresar a la casa por recomendación médica después de la evaluación hecha por los médicos.

"Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", se precisó desde la cuenta oficial de Gran Hermano.

Y se agregó: "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".

El accidente de Andrea del Boca

Andrea del Boca sufrió una dura caída al suelo al tropezarse y caer con su boca al suelo en el sector de la cocina sin poder llegar a acomodar sus manos para amortiguar el golpe.

Fue el conductor Santiago del Moro quien dio detalles de lo sucedido y cuál era su estado de salud en meido de una profunda preocupación por su estado de salud.

“Un accidente doméstico que puede tener cualquiera caminando en la cocina. Andrea se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae", comentó el conductor. Y agregó: "Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax”.