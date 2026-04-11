 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su debut en el festival estadounidense Coachella

La artista argentina compartió imágenes y videos de los ensayos y la previa de su show con la brasileña, donde interpretaron su colaboración “Bunda”.

11 de Abril de 2026
Emilia Mernes junto a Luisa Sonza
Emilia Mernes junto a Luisa Sonza Foto: Imagen de archivo

La artista argentina compartió imágenes y videos de los ensayos y la previa de su show con la brasileña, donde interpretaron su colaboración “Bunda”.

Emilia Mernes compartió en redes sociales el detrás de escena de su participación en Coachella, donde se presentó junto a Luísa Sonza en lo que significó un importante paso en su proyección internacional.

 

La cantante entrerriana formó parte del reconocido festival que se realiza en California, uno de los escenarios más emblemáticos de la música global, y lo hizo acompañando a la artista brasileña con quien mantiene una sólida relación artística.

Instagram
Instagram

 

La expectativa comenzó a crecer cuando Emilia publicó una imagen de dos micrófonos personalizados —uno rosa con cristales y otro negro— que despertaron especulaciones entre sus seguidores. Horas después, confirmó su presencia en el predio con una serie de fotos donde se la vio recorriendo el lugar y preparándose para el show.

Instagram
Instagram

 

La confirmación definitiva llegó a través de una historia compartida por Sonza, en la que ambas artistas posaron juntas antes de subir al escenario, acompañada de mensajes de afecto y entusiasmo por la presentación.

 

Además, desde su cuenta secundaria, Emilia mostró momentos íntimos de la preparación: ensayos de coreografías, pruebas de sonido y coordinación con el equipo técnico. En los videos se las vio practicando canciones como “Motinha 2.0”, uno de los hits que comparten, y afinando detalles de la performance.

 

El punto culminante fue su presentación conjunta, donde interpretaron “Bunda”, reafirmando la química artística que construyeron en los últimos años con colaboraciones que lograron millones de reproducciones.

 

Esta participación no solo marcó el debut de Emilia en Coachella, sino que también consolidó su crecimiento en la escena internacional y el alcance de la música latina en los principales festivales del mundo.

Temas:

Emilia Mernes Coachella
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso