Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su debut en el festival estadounidense Coachella

Emilia Mernes compartió en redes sociales el detrás de escena de su participación en Coachella, donde se presentó junto a Luísa Sonza en lo que significó un importante paso en su proyección internacional.

La cantante entrerriana formó parte del reconocido festival que se realiza en California, uno de los escenarios más emblemáticos de la música global, y lo hizo acompañando a la artista brasileña con quien mantiene una sólida relación artística.

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La expectativa comenzó a crecer cuando Emilia publicó una imagen de dos micrófonos personalizados —uno rosa con cristales y otro negro— que despertaron especulaciones entre sus seguidores. Horas después, confirmó su presencia en el predio con una serie de fotos donde se la vio recorriendo el lugar y preparándose para el show.

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La confirmación definitiva llegó a través de una historia compartida por Sonza, en la que ambas artistas posaron juntas antes de subir al escenario, acompañada de mensajes de afecto y entusiasmo por la presentación.

Además, desde su cuenta secundaria, Emilia mostró momentos íntimos de la preparación: ensayos de coreografías, pruebas de sonido y coordinación con el equipo técnico. En los videos se las vio practicando canciones como “Motinha 2.0”, uno de los hits que comparten, y afinando detalles de la performance.

El punto culminante fue su presentación conjunta, donde interpretaron “Bunda”, reafirmando la química artística que construyeron en los últimos años con colaboraciones que lograron millones de reproducciones.

Esta participación no solo marcó el debut de Emilia en Coachella, sino que también consolidó su crecimiento en la escena internacional y el alcance de la música latina en los principales festivales del mundo.