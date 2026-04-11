Concepción del Uruguay homenajeó a Justo José de Urquiza a 156 años de su asesinato

Autoridades, instituciones y vecinos participaron de un acto en la Basílica Inmaculada Concepción, donde descansan los restos del político entrerriano.
En el marco del 156° aniversario del fallecimiento de Justo José de Urquiza, se realizó este 11 de abril un emotivo acto institucional en Concepción del Uruguay, en la Basílica Inmaculada Concepción, uno de los principales legados del prócer y lugar donde descansan sus restos.
La ceremonia reunió a autoridades políticas, judiciales, académicas y a vecinos de la ciudad en un espacio cargado de simbolismo e historia, con el objetivo de rendir homenaje a una de las figuras centrales de la organización nacional argentina.
El acto fue encabezado por el intendente José Lauritto y la vicepresidenta municipal Rossana Sosa Zitto. También participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Reinaldo Francisco Carlomagno, y el vicepresidente del organismo, Federico Tepsich, junto a autoridades educativas y culturales.
Durante la ceremonia, se realizó la colocación de ofrendas florales en nombre del pueblo y el Gobierno local, así como también por parte de distintas instituciones, entre ellas la Universidad de Concepción del Uruguay, el Centro Cultural Urquiza y el Colegio Justo José de Urquiza. La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Gregorio Nadal.
Palabras alusivas
El discurso estuvo a cargo del director del Museo de la Ciudad, Pedro Fruniz, quien ofreció una reflexión profunda sobre el asesinato del caudillo entrerriano ocurrido el 11 de abril de 1870.
“Este no es un mero relato. Es la historia en su forma más cruda. Más íntima. Más verdadera. Es la historia sin bronce”, expresó, al reconstruir el dramático momento posterior al crimen. En ese sentido, remarcó la dimensión humana del hecho al señalar: “Es una hija viendo morir a su padre”.
Fruniz sostuvo además que la muerte de Urquiza constituyó “un punto de inflexión” para la provincia, con consecuencias que derivaron en divisiones internas y conflictos entre entrerrianos, afectando incluso el rol político de la región a nivel nacional.
En su discurso, también advirtió sobre los riesgos de justificar la violencia como herramienta política y llamó a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica.
Finalmente, destacó el legado del ex presidente, al diferenciar “entre quienes construyen y quienes destruyen”, y enumeró los principales aportes de Urquiza: el Pronunciamiento, la Constitución Argentina de 1853, la organización nacional, la defensa del federalismo, el impulso a la educación pública y el desarrollo de Entre Ríos.
El acto concluyó con un mensaje de reivindicación de su figura, al subrayar que, a más de un siglo y medio de su muerte, su legado continúa vigente en la historia y la identidad de la región.
Inauguración del Museo Audiovisual Itinerante
Quedó inaugurado este sábado y se trata de una propuesta cultural innovadora que busca acercar la historia a la comunidad a través de una experiencia inmersiva y accesible.
El proyecto fue desarrollado de manera conjunta por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Centro Cultural Justo José de Urquiza y la Municipalidad de Concepción del Uruguay. La sala está ubicada en la histórica Casa del General Urquiza, en calle Galarza casi 25 de Mayo, dentro del circuito céntrico de museos y sitios históricos de la ciudad.
El acto inaugural fue presidido por el intendente José Lauritto, el rector de la UNER Andrés Sabella y el presidente del Centro Cultural Urquiza, Hugo Barreto. También participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Reinaldo Francisco Carlomagno, y el vicepresidente del organismo, Federico Tepsich, junto a autoridades municipales, representantes del ámbito académico, historiadores y público en general.
El Museo Audiovisual propone una experiencia inmersiva en la que los visitantes se encuentran con personajes históricos del siglo XIX que “cobran vida” para recrear episodios clave del proceso de Organización Nacional Argentina. A través de cuatro cortometrajes de ficción, se abordan los debates de ideas, las decisiones políticas, los conflictos armados y los momentos de inflexión que marcaron la historia del país, con la figura de Justo José de Urquiza como protagonista, acompañado por otros actores centrales de su tiempo.