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Frigerio despidió a un presidente comunal tras su fallecimiento: "Fue un honor compartir el trabajo por una provincia mejor"

El gobernador publicó un breve mensaje en redes sociales para despedir a Carlos María Aguilar, titular de la Junta de Gobierno de Colonia 13, Estaquitas - Saucesito, en el departamento La Paz.

11 de Abril de 2026
Carlos María Aguilar era el presidente de la Junta de Gobierno Colonia 13, en el departamento La Paz
Carlos María Aguilar era el presidente de la Junta de Gobierno Colonia 13, en el departamento La Paz Foto: Redes sociales

El gobernador publicó un breve mensaje en redes sociales para despedir a Carlos María Aguilar, titular de la Junta de Gobierno de Colonia 13, Estaquitas - Saucesito, en el departamento La Paz.

En la noche de este sábado, el gobernador Rogelio Frigerio utilizó sus redes sociales para despedir a Carlos María Aguilar, presidente de la Junta de Gobierno de Colonia 13, en Estaquitas-Saucesito, departamento La Paz, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

"Con profunda tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Carlos María, presidente de la Junta de Gobierno de Colonia 13. Guardo el mejor recuerdo de su compromiso, calidez y vocación por su comunidad. Fue un honor haber compartido el trabajo por una provincia mejor. Acompaño a Margarita y a toda su familia en este momento de dolor", publicó el mandatario entrerriano.

 

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso del funcionario público.

Aguilar se había presentado en la Lista 502 Ahora Colonia Oficial 13 de Juntos por Entre Ríos en las elecciones de 2023, según el Tribunal Electoral de Entre Ríos.

Temas:

Rogelio Frigerio publicación presidente Junta de gobierno
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