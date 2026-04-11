Confirman regreso progresivo a clases en la escuela de San Cristóbal tras el asesinato de un alumno

A partir de la próxima semana habrá un regreso progresivo y gradual a la escuela de San Cristóbal

A poco más de dos semanas del trágico tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde falleció un alumno de 13 años, el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó que desde el lunes 13 de abril comenzará el regreso a clases en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno.

La reapertura del establecimiento fue autorizada por la Justicia, y desde la cartera educativa se resolvió implementar un regreso progresivo y gradual, con el objetivo de preservar tanto la integridad física como emocional de alumnos, docentes y familias.

Cómo será el regreso

Durante los días lunes 13 y martes 14 de abril, las actividades estarán centradas en tareas de limpieza, organización y reacondicionamiento del edificio escolar. Posteriormente, se dará inicio a una vuelta escalonada de los distintos niveles educativos.

El plan contempla instancias específicas para cada nivel. En el Nivel Inicial, el martes 14 se realizarán reuniones entre docentes y familias en la sede de la delegación regional. Luego, el miércoles y jueves se llevarán adelante actividades lúdicas dentro del establecimiento, mientras que el viernes 17 se concretará un

encuentro conjunto para organizar las propuestas educativas.

En el Nivel Primario, el miércoles 15 y jueves 16 se desarrollarán reuniones entre docentes, directivos y familias, divididas por grados, con el fin de generar espacios de diálogo y contención. El viernes 17 está previsto el regreso de los estudiantes a las aulas.

El ministro de Educación provincial, José Goity, había adelantado que la intención es “recuperar una relativa normalidad”, aunque reconoció el fuerte impacto que dejó el hecho en la comunidad.

Desde el gobierno remarcaron que todo el proceso estará acompañado por equipos especializados, con el objetivo de transitar este regreso de manera cuidada y respetuosa, en un contexto aún atravesado por el dolor y la conmoción.

El comunicado completo difundido por la escuela

A la comunidad educativa y familias de la ciudad de San Cristóbal

Delegación Regional IX

Por medio de la presente nos comunicamos con ustedes a los fines de informar sobre cómo va a ser la modalidad de regreso a la actividad escolar en el edificio de la Escuela Normal N.º 40 "Mariano Moreno" tras los hechos de público conocimiento.

Por orden de la Justicia, a través del Ministerio Público de la Acusación, se estableció que desde el lunes 13 de abril se pueda hacer uso de las instalaciones edilicias del establecimiento escolar. Desde el Ministerio de Educación, en contacto permanente con el equipo directivo y docentes de la institución educativa, se decidió comenzar con un regreso progresivo y gradual a las actividades escolares.

En ese marco se estableció que los días lunes 13 y martes 14 de abril se destinarán a la ejecución de tareas de limpieza y organizativas y se realizarán arreglos en el edificio. Luego de ello, se organizará una vuelta progresiva de los distintos niveles educativos.

Para el Nivel Inicial, el martes 14 habrá reuniones de los equipos docentes y familias en la sede de la Delegación Regional de Educación, el miércoles y jueves se desarrollará una propuesta con actividades lúdicas en el establecimiento educativo y el viernes 17, se realizará un encuentro de todos los docentes y estudiantes en el edificio del Jardín de Infantes donde se diagramarán actividades educativas para llevar adelante.

En el Nivel Primario, los días miércoles 15 y jueves 16, entre las 13.30 y las 17.30, se llevarán a cabo reuniones de docentes y equipos directivos con familias que estarán divididas por grados, con el objetivo de generar espacios de escucha y diálogo. Mientras que el viernes 17, se volverá a habitar el edificio con estudiantes.