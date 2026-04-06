Detuvieron a otro menor por el tiroteo en escuela de San Cristóbal e investigan una red internacional

La investigación por el tiroteo en escuela de San Cristóbal, deSanta Fe, sumó este lunes un nuevo capítulo con la detención de otro menor de edad, vinculado al asesinato de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años que murió el pasado 30 de marzo tras recibir dos disparos dentro del establecimiento educativo. El procedimiento fue llevado adelante por fuerzas provinciales tras varios días de tareas de seguimiento.

El operativo tuvo lugar en inmediaciones del peaje de Nelson, sobre la ruta nacional 11 y la ruta 4, donde efectivos de la Policía de Investigaciones y la Guardia Provincial interceptaron al sospechoso mientras circulaba en la vía pública.

Las autoridades confirmaron que el detenido es punible y, por lo tanto, enfrentará un proceso penal conforme al Código Procesal Penal Juvenil. En este contexto, la Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes, y el Director Provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, brindaron detalles sobre el avance de la causa.

Avances clave en la investigación

Galfrascoli explicó que el arresto es resultado directo del trabajo investigativo en torno al homicidio: “la relación (del menor detenido este lunes con el caso) surge a partir de las tareas investigativas por el homicidio de Ian”, advirtió. Además, agregó que “el rol que se le atribuye se conocerá en la audiencia de atribución de cargo”.

El funcionario también detalló que el procedimiento se enmarca en una estrategia más amplia de control y vigilancia: “la detención que se realizó este mediodía [...] fue resultado de una custodia de los domicilios y de las personas de interés”.

Por su parte, Coudannes remarcó la importancia de continuar profundizando la investigación para esclarecer todas las responsabilidades en torno al ataque ocurrido en la institución educativa, que conmocionó a la comunidad de San Cristóbal.

Sospechas de una red internacional

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la posible existencia de una red internacional vinculada al hecho. Según confirmó Galfrascoli en declaraciones al programa Ahora Vengo de AIRE, la investigación “ya trascendió las fronteras locales”.

“Estamos trabajando en esto que excede a la Argentina porque es una red internacional. Así como está trabajándose en las provincias, también está impactado en otros países donde esta red difusa, gigantesca, atomizada y anárquica tiene una finalidad macabra de causar el mayor daño posible y venerando a autores de grandes masacres de este tipo”, sostuvo el funcionario.

Los trabajos realizados en los últimos días "terminó desbaratando, tal vez, la posibilidad de que una persona cometa un hecho de similar características porque una de las denuncias, uno de los posteos, una de las amenazas, termina en Sunchales con el secuestro de un arma de fuego cargada y lista para disparar en manos de un menor, que tendrá que dar sus explicaciones en la Justicia, pero no nos caben dudas de que había manifestado que iba a cometer un crimen".

Galfrascoli llevó tranquilidad al recordar que las autoridades de seguridad tienen experiencias en problemáticas similares: "Nos ha pasado lo de las denuncias falsas sobre colocación de bombas en establecimientos públicos. Le dimos toda la importancia, allanamos, detuvimos e hicimos investigaciones en toda la provincia y esa generación de psicosis se terminó con un trabajo investigativo de política criminal y persecución penal. Es el mismo que se está haciendo ahora".

En la misma línea, destacó que actualmente "hay un sistema nacional de ciberpatrullaje y un sistema provincial en el que también trabajamos con las hipótesis del ciberpatrullaje cuando recibimos las indicaciones del MPA. También hay unidades antiterroristas que trabajan en hacer reportes de alerta para detectar en redes sociales y otros servidores. También tenemos herramientas para videojuegos online que tienen sistemas de comunicación y que permiten trasladar información para perpetrar delitos".

Finalmente, el director provincial de Investigación Criminal pidió a los adultos "estar atentos, vigilantes, presentes y comunicados con los chicos y adolescentes".

El contexto del ataque

El hecho ocurrió el lunes 30 de marzo en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno, cuando un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta y abrió fuego contra sus compañeros. Ian Cabrera falleció en el acto, mientras que otros ocho estudiantes resultaron heridos de distinta gravedad.

El atacante fue reducido por un asistente escolar que logró desarmarlo antes de la llegada de la policía, que posteriormente detuvo al joven, identificado como G.C. Sin embargo, días después fue sobreseído por ser inimputable debido a su edad.