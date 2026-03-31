"Apuntaba y tiraba a lo que sea”: el relato del portero que logró frenar el ataque en San Cristóbal

El ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, dejó como saldo la muerte de un adolescente de 13 años y generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa, luego de que un alumno ingresara armado y disparara contra sus compañeros durante el inicio de la jornada escolar. En ese contexto, un portero del establecimiento logró reducir al agresor y evitar que la situación fuera aún más grave.

El trabajador, identificado como Fabio Barreto, relató que se encontraba en la zona de ingreso cuando escuchó detonaciones. Según explicó, en un primer momento creyó que se trataba de “dos explosiones pensando que por ahí habían tirado un cohete o bien habían reventado un globo”. Sin embargo, al advertir lo que ocurría, decidió intervenir.

“Después veo a los chicos salir corriendo, gritando y cuando me asomo a la puerta estaba el chico armado, disparando”, describió sobre el momento en que tomó dimensión de la gravedad del hecho.

La intervención para frenar el ataque

Ante esa situación, Barreto sostuvo que actuó de inmediato para evitar más víctimas. “La reacción fue encararlo y reducirlo para sacarle el arma, para que no siga haciendo desastre, porque apuntaba y tiraba a lo que sea”, expresó en declaraciones televisivas.

Durante ese intento de reducir al agresor, el portero también quedó bajo amenaza directa. “Me apuntó pero no llegó a gatillar. Pero lo encaré, lo puse boca abajo y después lo traje y lo senté frente a preceptoría hasta que llegó la policía”, relató.

El trabajador indicó además que el adolescente habría preparado el arma dentro de las instalaciones del establecimiento. Según mencionó, “armó la escopeta dentro del baño y disparó ahí”, y agregó: “Se ve que le disparó al primero que cruzó”.

Detalles del arma y del agresor

Barreto confirmó que el arma utilizada era una “escopeta de dos caños” y señaló que el atacante tenía conocimiento sobre su uso. “Tenia agilidad para cargar porque apuntó y cargo rápido. Sabía cómo manipular el arma”, afirmó.

En ese sentido, también contó lo poco que el joven le dijo tras ser reducido: “Lo único que me dijo fue 'fui a cazar el fin de semana, pero no reaccionaba a nada, ni siquiera sabia que estaba en la escuela"”.

El portero remarcó que el adolescente no opuso resistencia al ser inmovilizado y describió su estado emocional. “Estaba desorientado. No sabía lo que hizo. Ni siquiera sabía que mató a un nene. No sabía que había matado”, manifestó.

El momento posterior y las víctimas

Una vez controlada la situación, Barreto advirtió la presencia de la víctima fatal. “Cuando yo lo reduje, ahí lo vi al chico que estaba en el piso inconsciente”, expresó, al referirse al cuerpo de Ian Cabrera, quien falleció tras recibir el disparo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15 de este lunes 30 de marzo, en el patio interno del establecimiento, mientras los alumnos se preparaban para el izamiento de la bandera al inicio de la jornada.

Además del adolescente fallecido, otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones y permanecían internados, según se informó.