Emotiva despedida al chico de 13 años asesinado en San Cristóbal: "No es un día más para nosotros"

El tiroteo en escuela de San Cristóbal dejó como víctima fatal a Ian Cabrera, un adolescente de 13 años que fue asesinado este lunes por la mañana durante un acto escolar en la institución Mariano Moreno, ubicada en el centro norte de Santa Fe.

El hecho ocurrió cerca de las 7.30, mientras los estudiantes participaban del izamiento de la bandera en el patio. En ese momento, otro alumno de 15 años salió desde el interior del establecimiento con una escopeta recortada calibre 12/70 y abrió fuego contra sus compañeros.

Según se reconstruyó, efectuó al menos tres disparos que impactaron de lleno contra Ian, quien falleció en el lugar, y provocaron heridas en otros dos estudiantes. Los jóvenes heridos fueron trasladados de urgencia a centros de salud: uno al Samco local y otro al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde quedaron fuera de peligro tras ser asistidos por heridas de perdigones.

El accionar tras el ataque y la investigación

En medio del caos generado por las detonaciones, se produjo una estampida entre los alumnos que intentaban resguardarse. Antes de la llegada de la Policía, un asistente escolar logró reducir al agresor, evitando que continuara disparando.

Minutos después, efectivos de la comisaría local procedieron a la aprehensión del adolescente, identificado como Gino C., y secuestraron el arma utilizada junto con los cartuchos percutados, que se constituyeron en evidencia clave para la investigación.

El episodio generó una fuerte conmoción en toda la comunidad educativa, mientras las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pericias para determinar las circunstancias del ataque y cómo el menor accedió al arma.

Dolor en la comunidad y despedidas

Ian cursaba el primer año del nivel secundario y también formaba parte de las divisiones inferiores del Club Independiente de San Cristóbal. Su muerte impactó profundamente en el ámbito deportivo y social.

Desde la institución difundieron un mensaje cargado de dolor: “Hoy no es un día más para nosotros. Nos toca atravesar uno de los momentos más dolorosos que puede vivir una comunidad. Con el corazón completamente roto, despedimos a uno de los nuestros”.

En redes sociales, familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar y acompañaron a la familia. “No hay palabras para describir este momento; me quedo con los momentos compartidos”, escribió un allegado.

Testimonios y secuelas del hecho traumático

Tras el tiroteo, alumnos y alumnas que presenciaron la escena se reunieron en una plaza de la localidad como forma de contención y para reclamar justicia por lo sucedido. “No me puedo borrar de la mente lo que fue esa escena”, relató uno de los adolescentes testigos, quien aseguró haber visto a Ian desplomarse tras los disparos. “Estuve cerca de la víctima, fue un hecho traumático”, afirmó a Rosario3.

Otros jóvenes coincidieron en la secuencia del ataque: “No gritó nada. Salió del baño y disparó”, describieron. Además, manifestaron el miedo que persiste tras lo ocurrido. “Ahora me da miedo estar sola, cada ruido que escucho me asusta”, expresó una alumna, mientras otro grupo reclamaba con carteles: “Justicia por Ian”.

La investigación continúa mientras la comunidad permanece conmocionada y exige respuestas ante un hecho de violencia extrema dentro de una escuela.