Trágico tiroteo en escuela: “Un hecho tan doloroso nos tiene que llenar de empatía, responsabilidad y humildad”

La violencia escolar y su complejidad fueron eje de análisis tras el hecho ocurrido en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente ingresó con un arma y provocó la muerte de un compañero. Una especialista en psicología consultada por Elonce advirtió sobre la necesidad de evitar explicaciones simplistas y abordar el problema desde múltiples dimensiones.

La psicóloga Lucía Franchi sostuvo que no corresponde realizar interpretaciones apresuradas sobre un caso puntual. “Sería imprudente hablar del caso específico y contrario a la ética profesional”, explicó. En ese sentido, remarcó que la situación involucra a toda la sociedad. “Esto nos incluye a todos, incluso a quienes están viviendo en primera persona lo ocurrido”, afirmó.

La importancia del abordaje integral

La profesional indicó que estos hechos deben analizarse desde la complejidad. “No podemos posicionarnos en un lugar simplista o desde respuestas unicausales, sino mirar todos los actores y factores que intervienen en una situación tan grave como la que ocurrió ayer”, señaló.

Entre los aspectos a considerar, mencionó el entorno familiar, el contexto escolar y las relaciones entre pares. También destacó la necesidad de evaluar el rol de los adultos en el acompañamiento de niños y adolescentes.

“Tenemos que pensar no solo qué le pasó a un niño, sino también qué ocurría en su contexto y en su entorno”, explicó.

Señales y acompañamiento

Franchi subrayó la importancia de las familias para acompañar el desarrollo emocional desde edades tempranas. “Tenemos que estar disponibles y presentes para que los niños puedan reconocer y expresar lo que sienten”, indicó.

Además, señaló que los adultos deben prestar atención a cambios en el comportamiento. “Cuando algo rompe con lo habitual, es una señal que requiere intervención”, expresó.

“Cada vez que un niño o un adolescente expresa algo que le genera malestar, no necesariamente en situaciones extremas, sino también en cuestiones cotidianas, debemos estar atentos y trabajar de manera conjunta para acompañarlos”, aconsejó.

En ese marco, destacó que el acompañamiento debe ser conjunto entre familia y escuela. “Si nos encontramos echándonos culpas, no vamos a poder abordar estas situaciones”, advirtió.

Rol de la sociedad y prevención

La especialista sostuvo que cada actor interpreta la realidad desde su propia perspectiva, lo que puede generar versiones diferentes sobre un mismo hecho. “Cada persona habla desde su percepción”, afirmó; fue por ello que insistió en analizar el trágico tiroteo en la escuela de San Cristóbal "desde la complejidad".

También remarcó la necesidad de fortalecer herramientas para intervenir en situaciones de conflicto. “Muchos adultos no intervienen porque no tienen recursos o formación”, explicó.

Trágico tiroteo en escuela de San Cristóbal: el análisis de una psicóloga

“Un hecho tan doloroso nos tiene que llenar de empatía, responsabilidad de todos los que estamos acompañando infancias y adolescencias de poder mirarnos y ver qué otros recursos necesitamos buscar, con quién necesitamos dialogar para trabajar en conjunto, y de una profunda humildad, porque esto nos puede pasar a todos”, expresó Franchi.

Finalmente, llamó a generar espacios de diálogo y formación. “Hay que contextualizar, mirar la complejidad y entender la singularidad de cada niño”, concluyó.

El caso continuaba bajo investigación judicial, con intervención de las autoridades competentes y resguardo de la identidad de los menores involucrados.