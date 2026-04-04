Adolescente que mató en una escuela de San Cristóbal fue declarado "no punible"

El joven que mató en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, fue declarado no punible durante la audiencia de atribución de cargos realizada este viernes. El hecho ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, donde el adolescente de 15 años asesinó a otro estudiante de 13 años en un tiroteo escolar.

Debido a su edad, la ley vigente impide imponerle medidas cautelares privativas de la libertad o someterlo a juicio penal. Aun así, se indicó que permanecerá bajo custodia en un instituto de menores en Santa Fe mientras avanza la investigación.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra, brindó una conferencia de prensa en la que se limitaron a explicar que la investigación es compleja y continúa en desarrollo, sin dar mayores detalles sobre el caso ni la dinámica del hecho.

Situación legal del menor y contexto normativo

Los funcionarios explicaron que la declaración de no punibilidad se fundamenta en la Ley 22.278, ya que el nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de punibilidad a 14 años recién entrará en vigencia el 5 de septiembre. Por ello, el joven se rige por la legislación actual y no puede recibir sanción penal, según detalló El Periódico.

Además, los fiscales detallaron que el evento tuvo cierta planificación y estuvo mediado por relaciones en redes sociales y vínculos familiares, elementos que forman parte de la investigación en curso. “Todo es materia de investigación”, señalaron, subrayando que se recopilan pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido.

Los padres de la víctima decidieron no participar de la audiencia, mientras que el acusado tampoco estuvo presente en la sala por recomendación del MPA, para preservar el desarrollo del proceso y evitar mayores conflictos en la instancia judicial.