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El niño baleado en la escuela de San Cristóbal fue dado de alta: “Está feliz y volvió a jugar al fútbol”

La tía de Felipe, el niño de 13 años que estuvo 8 días internado en el Hospital Alassia de Santa Fe, destacó que su sobrino ya está en su casa y retomó sus actividades. "Arrancó fútbol y tuvo un almuerzo con sus compañeros".

8 de Abril de 2026
Trágico tiroteo en escuela de San Cristóbal
Trágico tiroteo en escuela de San Cristóbal Foto: Aire de Santa Fe

La tía de Felipe, el niño de 13 años que estuvo 8 días internado en el Hospital Alassia de Santa Fe, destacó que su sobrino ya está en su casa y retomó sus actividades. "Arrancó fútbol y tuvo un almuerzo con sus compañeros".

Fue dado de alta el niño baleado en el trágico tiroteo registrado en la escuela de San Cristóbal. Se trata de Felipe, de 13 años, quien había sido trasladado al Hospital Alassia de Santa Fe luego de ser alcanzado por los disparos efectuados por otro menor, identificado como Gino C., quien abrió fuego con una escopeta minutos antes del inicio de la jornada escolar.

 

Valeria, tía del adolescente, confirmó que el niño ya se encuentra en su hogar y evoluciona favorablemente. “Feli ya está en su casa, pudo descansar bien después de varios días, porque hubo algunos en los que si no le ponían calmantes no se podía dormir. Como familia estamos muy felices”, expresó a Aire de Santa Fe.

En cuanto a su estado anímico, detalló que el menor logró asimilar lo ocurrido con acompañamiento profesional. “Está contento. Lo trataron rápido, tanto psicólogos como psiquiatra, y aceptó más la realidad. Es un nene de 13 años y gracias a Dios no le afectó tanto”, sostuvo.

 

Cómo sigue su recuperación

 

Felipe deberá continuar con controles médicos en las próximas semanas. Según precisó su familia, tendrá seguimiento con un oftalmólogo y un psiquiatra como parte del tratamiento integral.

 

Por el momento, no regresará a clases. “Esta semana no van a iniciar las clases en la escuela Mariano Moreno, aunque sí en el resto de los colegios de San Cristóbal”, indicó su tía.

 

De a poco retoma su rutina

 

A pesar del impacto del hecho, el adolescente comenzó a retomar algunas actividades cotidianas. Ya pudo volver a practicar fútbol y compartir un almuerzo con sus compañeros.

 

“Está feliz”, resumió su tía, marcando un signo alentador en medio de la conmoción que generó el violento episodio en la comunidad educativa.

Temas:

San Cristóbal Santa Fe trágico tiroteo violento episodio
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