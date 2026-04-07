Trágico tiroteo escolar: cómo opera la red mundial digital que glorifica ataques armados

La investigación por el trágico tiroteo en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un adolescente de 15 años mató a un compañero e hirió a otros ocho, puso el foco en una red digital global conocida como True Crime Community (TCC).

Se trata de una subcultura que, según un informe de la Procuración General de la Nación, promueve la glorificación de la violencia extrema, especialmente los ataques en escuelas, y funciona en plataformas digitales de todo el mundo.

De acuerdo al documento elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), la TCC es una comunidad digital descentralizada y transnacional que se organiza en internet a través de símbolos, relatos y referencias compartidas, publicó Aire de Santa Fe.

El informa oficial señala que en la Argentina hay relevados siete hechos de violencia extrema asociados a este grupo que sucedieron en escuelas.

Ian Cabrera, víctima de trágico tiroteo escolar

A diferencia de otros movimientos, no tiene una ideología política definida. Su eje es la exaltación de la violencia como fin en sí mismo, mediante prácticas como glorificar a autores de masacres, difundir y editar videos de ataques, analizar y reinterpretar crímenes reales y crear comunidades digitales para compartir contenido.

Cuando los investigadores analizaron los dispositivos del atacante de la escuela -identificado como Gino C.- encontraron que participaba en espacios de Discord donde se compartía material sobre tiroteos escolares, en especial la masacre de Columbine (EE.UU., 1999), considerada un “hito” dentro de esta subcultura.

En esos entornos, usuarios de distintas partes del mundo interactúan en tiempo real, muchas veces bajo anonimato y en servidores privados, lo que dificulta su control. Según la investigación, al menos otros dos adolescentes vinculados al caso también tenían contacto con este tipo de comunidades digitales.

Escuela N° 40 de San Cristóbal, en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

El informe oficial identifica distintos grados dentro de la TCC:

-Consumidores pasivos: personas que ven contenidos de crímenes por interés general

-Admiradores: usuarios que comienzan a idolatrar a los atacantes y difundir su imagen

-Comunidades radicalizadas: espacios donde se celebra la violencia e incluso se incentivan nuevos ataques

-Planificación activa: el nivel más grave, donde se organizan hechos concretos.

Los investigadores creen que el grupo en el que participaba el tirador de la escuela santafesina operaba entre el segundo y el tercer nivel.

Uno de los aspectos más preocupantes es el llamado “efecto imitación”. Cada nuevo ataque genera contenido dentro de estas comunidades y puede inspirar a otros jóvenes a replicarlo.

En ese sentido, los especialistas advierten que estos espacios funcionan como circuitos cerrados donde los hechos violentos no solo impactan en la realidad, sino también en la reputación dentro de la comunidad digital.

Un fenómeno global y difícil de controlar

La True Crime Community (TCC) no tiene sede ni estructura visible. Se mueve entre plataformas abiertas y entornos privados, migrando constantemente para evitar controles.

Uno de los posteos que dejó un miembro de la comunidad en el perfil de una plataforma dedicada a difundir videos de muertes violentas (fuente infobae)

En ese universo, usuarios de distintos países comparten contenidos, códigos y estéticas vinculadas a la violencia extrema, generando una dinámica global que hoy está bajo la lupa de la Justicia argentina.

El caso de San Cristóbal, para los investigadores, podría ser una confirmación concreta de un fenómeno que ya había sido advertido: el impacto real de comunidades digitales que operan en las sombras y que, en sus niveles más extremos, pueden derivar en tragedias.